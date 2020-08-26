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光磊調整營運腳步 股價寫二個多月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

LED廠光磊（2340）今年來調整營運腳步，除了先前將股息降至不配息之後，8月也傳出公司將進行裁員計畫，進行人力精簡，光磊近期營運雖然降溫，但公司調整營運下，股價近日不跌反漲，今（26）日盤中股價來到2個多月新高。

光磊過去二年在LED感測市場的接單及布局原本相對較多數LED廠具成果，不過，今年以來由於全球新冠肺炎疫情，衝擊歐美市場，下游需求明顯降溫，導致公司營運下滑，該公司的7月營收年減幅高達32％，降至3.46億元，月減幅度也達11.2％，累計上半年營收27.13億元，年減12.2％。

此外，由於第2季單季獲利僅4390萬元，單季每股稅後純益為0.12元，也是近幾年來單季新低，因此，公司也將去年度獲利配息降至0元，今年8月更傳出，光磊將進行人力精簡。

多項調整之後，光磊股價不跌反漲，今日盤中股價一度上漲逾2%，盤中股價高點來到21.9元，股價寫下今年6月以來，即近2個多月的新高。

LED 配息

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