政策加持 綠電概念股強勢演出

民調領先的美民主黨總統候選人拜登力推綠能，激勵美太陽能相關 ETF創逾六年新高，加上國內政策偏多，今（25）日茂迪（6244）、上緯投控等多檔綠電概念股再度轉強，並創波段新高，吸引多頭目光。

美股持續強勢，台股在權王台積電、鴻海、面板雙虎領軍下，連三日展開反攻行情，終場上漲111點，不但重登月線12,729點多空關卡，並收復20日長黑K棒高點，盤面上強勢族群包括航運、金融、營建資產、板卡、太陽能等。

以太陽能族群來看，本波多頭指標茂迪今日尾盤強鎖漲停，收在19.45元，再創波段高點，達能、新晶投控也同步攻頂，至於聯合再生、元晶、國碩、碩禾等漲幅在3%至7%不等。

風電概念股則以未來三年成長動能明確的上緯投控股價收漲3.7%，拉出連三紅，並創波段新高，走勢最為強勁，上百元的永冠-KY、世紀鋼也持續呈現震盪盤堅走勢。

台新投顧副總經理黃文清認為，目前民調領先的拜登在政見中提出兩兆美元改造能源計畫，對於低汙染的綠電帶來想像空間，加上相關的電動車大廠特斯拉股價狂飆，2025年達成非核家園又是小英的重點政策，是低基期的綠電概念股獲得買盤追捧的主因。

法人認為，台股處於歷史高檔，資金謹慎考量股價基期與業績展望，從整體產業結構仍不佳，但股價基期低，且7月底以來強勢反彈的太陽能股中，第2季轉虧為盈的茂迪股價再創波段新高，引領整體族群持續表現強勢，可看出階段買盤企圖從低基期股中找尋市場認同度高的領頭羊的企圖心。