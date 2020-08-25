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避免1+1>2！下半年新冠、流感齊來 症狀相似如何區分？

太陽能廠看好下半年市況 類股今再齊漲

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
矽晶圓示意圖。歐新社
矽晶圓示意圖。歐新社

日前太陽能上游多晶矽及矽晶圓報價一度出現漲勢，不過，近日隨著太陽能電池報價無法推升，目前看來，上游原材料上漲情況趨緩，對太陽能廠來說，成本上漲壓力減緩，另外，在下游需求面，目前在國內及國際需求均加溫下，業者持續看好下半年營運展望，今（25）日太陽能再出現齊漲表現。

中國大陸多晶矽供應受新疆地區工安事件、四川洪水氾濫影響，供給缺口持續擴大，日前報價一度出現上漲，不過，由於太陽能電池受下游拉貨動能趨緩影響，使得多晶矽及矽晶圓漲勢趨緩，對太陽能廠來說，也減少成本上漲壓力。

受到下半年接單熱絡，再加上原本可能上升的成本壓力也出現趨緩，今日太陽能股再出現齊漲表現，其中，聯合再生、茂迪及達能盤中均上漲5%至7%，漲勢相對強勁，另外，國碩、太極、安集及元晶也均上漲逾2%，整體而言，今日太陽能股漲勢相對強勁。

聯合再生能源對於今年後市指出，台灣積極推動「2020年太陽光電6.5GW達標計畫」，聯合再生能源目前處於產能滿載狀況，公司將積極在台灣擴展產能，因應未來訂單需求。

聯合再生能源進一步指出，目前不僅國內市場需求強勁，海外市場亦需求回溫，模組營收比重增長，毛利率可持續提升。系統電站部分，海外電站將於下半年陸續出售，有望注入額外獲利。台灣部分，第4季南部大型地面型案場預計可獲得施工許可，明年初動工。

另外，聯合再生已申請能源局的能專計畫，開發高效率雙面N型太陽能產品，轉換效率可達24%，大幅降低設備成本，以輕量化、高效能產品，提升競爭力，掌握並佈局關鍵設備技術。

太陽能電池 矽晶圓 再生能源

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