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好羨慕！聯電將開放主管級認購庫藏股和現股價差逾四成

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
聯電董事長洪嘉聰。 圖／聯合報系資料照片
聯電董事長洪嘉聰。 圖／聯合報系資料照片

晶圓代工廠聯電（2303）上周出現逾10位的公司經理人同一時間提出申報轉讓持股的情況，也引起市場議論及關注。對此，聯電發言人暨財務長劉啟東指出，主要是因9月公司預計實施主管級認購庫藏股，預計符合認購資格的主管有逾千位之多，主要是為激勵士氣與提高向心力，每股約16元，和目前股價的價差達四成以上，部分主管申報轉讓持股，主要是為籌措資金以備9月的認購庫藏股之用。

聯電上周18日及21日均出現10多位經理人同步申報轉讓持股的情況，轉讓持股的張數從2百張到1千餘張不等，其中，包括連總經理簡山傑、財務長劉啟東也在申報轉讓行列，各申報讓9百張、1千張，公司經理人同步申報轉持股動作也引起市場注目。

劉啟東表示，聯電董事會預計從6月8日到8月7日買回20萬張庫藏股，買回區間價格11.55到23.25元，買回的庫藏股將轉讓給員工。聯電從6月10日實際開始買回庫藏股，到7月20日共買回10.5萬張庫藏股，平均每股價格15.98元，總金額16.78億元。

劉啟東進一步指出，公司為激勵主管與提高向心力，預計9月將實施久違的主管級認購庫藏股，讓逾千位的主管認購公司買回庫藏股，每股加手續成本約16元，為了籌措資金，才需賣舊股、買新股。

若以每股16元的認購價格來看，先前聯電股價高點曾來到27.4元，近日股價則回檔至23元上下，若以今（24）日盤中高點22.7元計算，和認購價格16元仍有多達41.8%的差距，因此，符合認購資格的主管多會積極認購庫藏股。

認購 庫藏股 聯電

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