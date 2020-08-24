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微星今除息 盤中跌逾2.5%陷貼息

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
微星董事長徐祥。記者潘俊宏／攝影
微星董事長徐祥。記者潘俊宏／攝影

電競大廠微星（2377）今（24）日進行除權息，早盤最高來到148.5元，惟股價開高走低，盤中下跌逾2.5%，股價回測140元大關，呈現貼息狀態。

微星今年派發現金股利4.2元，以上周五（21日）收盤價149元計算，除息參考價為145元。微星將於9月18日派發現金股利。

三大法人近期聯手作多微星，從法人籌碼來看，截至21日，外資連續七日買超，投信連買10日，自營商也連買2日，累計近五日三大法人合計買超9,055張。

微星今年7月營收138.4億元，月增0.4%、年增41.8%，創下單月歷史新高紀錄，營收連續五個月增長。累計今年前7個月營收776.8億元，年增18.8%，亦為歷史新高紀錄。

微星已宣布，將於台灣時間9月3日晚上11點舉辦舉辦線上虛擬高峰會「Determined to Succeed」。微星指出，隨著世界顛倒運行，人們正在改變工作模式，微星也將此一挑戰視為機會，透過嶄新品牌標誌重生，以全新系列獨具高性能和生產力的設備及特色，引領潮流帶您走向成功巔峰。

法人預估，微星第3季進入傳統旺季，主機板出貨量將季增10-15%，顯卡在輝達（NVIDIA）新品助攻下，也有望季增5-10%，其他主要產品線包含電競筆電、電競週邊顯示器等出貨量也看增，在主要產品出貨量上揚下，預估微星第3季營收將季增20%。

輝達日前釋出將於台灣時間9月2日凌晨12時舉行GeForce特別活動，儘管輝達並未公布新品細節，但市場普遍認為，輝達本次重點就是要揭曉新世代顯卡，代號安培的RTX 3000系列，首波新品將以旗艦系列為主，包含RTX 3080、RTX 3080 Ti系列。

法人預估，隨輝達首波推出RTX 3080、RTX 3080 Ti系列公版，華碩、微星、技嘉等一線板卡大廠也將跟進推出自家設計版本，並於第3季底、第4季初上市，為下半年營運增添柴火。

微星 電競筆電

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