華為衝擊有限 外資持續大買矽力

華為禁令重創IC設計，然而外資持續看好矽力-KY（6415）下半年消費性電子及工業類產品成長動能，指出在晶圓產能吃緊下，矽力取得相對足夠產能，在同業無法順利交貨之際，可望吃下更多市占率，且華為禁令影響有限，其他產品線成長力道可填補華為缺口。

矽力20日以漲停板1790元作收，外資力挺買超235張，成交量放大至1292張。

華為5G基地台訂單為矽力上半年成長驅動力，華為訂單持續出貨中，外資指出，矽力相關5G業務佔總營收不到10%，最糟狀況對矽力影響也有限，且華為業務受影響，中興趁勢竄起，挹注矽力訂單。

此外，矽力產品線眾多，下半年在筆電、平板、智能音箱、高畫質智慧電視、無線充電、白色家電、智慧電錶、POS機及照明安防等成長力道不減之下，稀釋華為禁令影響性。

矽力在設計開發能力強，在創新Virtual IDM平台模式上，目前取得超過1,277項授權專利，369項審查中的專利申請。法人認為除了設計開發能力之外，矽力具中國地緣性，成為美中科技對抗下，去美化政策受惠者。

目前矽力各類產品項占營收比，消費性電子產品為40%、工業用產品33%、資訊產品15%、網路通訊產品12%。預估今年營收仍可維持20%以上年成長。

外資持續買超235張力挺，持股張數累計至87,078張，持股比重高達94.25%。矽力7月營收11.52億元，月增 9.09%，年增 28.57%，創歷史次高紀錄；前7月營收73.02億元，年增33.44。

展望未來幾年，矽力積極開發車用電子、白色家電、數據中心、工業自動化及公共設施等晶片潛在需求市場龐大，市場規模高達110億美元，成為矽力未來幾年持續成長潛在動能所在。