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聯發科傳佳音 5G國際標準制訂組織話語權聲量增

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

聯發科（2454）5G技術傳捷報，在5G國際通訊協定標準化組織聲量漸增，宣布成功與Inmarsat合作，以NB-IoT晶片完成5G物聯網高軌衛星資料傳輸測試；由於聯發科去年才取得5G國際標準組織3GPP第2工作組主席職務，此舉將可望納入3GPP R17的標準之中，大大提升聯發科在國際5G標準制訂組織中話語權聲量。

聯發科表示，搭載聯發科晶片的測試裝置從義大利北部往國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）高軌同步衛星傳輸資料，並透過富奇諾太空中心成功收到回訊，順利克服高軌衛星傳輸的訊號弱及訊號延遲的艱難挑戰，精準掌握傳輸時間，將可有效補足地面基地台覆蓋的限制。

而這次成果將會提交至5G國際標準組織3GPP的Rel-17非地面網路（NTN）國際標準化工作中。去年8月聯發科才由瑞典籍技術專家Johan Johansson獲選3GPP無線存取網路第2工作組主席，在全球5G通訊技術開發規格制訂取得一定程度影響性，此創舉成功將有助於聯發科在5G國際組織中話語權聲量大幅提升。

此次合作對象也非泛泛之輩，Inmarsat是全球行動衛星通訊第一把交椅，由聯合國最早指定的海上急難救助通訊系統的組織改組而成，擁有的衛星系統已覆蓋全地球地表面積。聯發科通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示，聯發科與Inmarsat的合作，將加速產業在5G時代整合行動通訊和衛星網路的全球無縫覆蓋發展。

非地面網路主要運用衛星等非地面方式傳輸訊息，最常應用在基地台網路難以覆蓋且人跡罕至的大洋、沙漠、深山、極地等區域。此次測試裝置搭載聯發科標準窄頻物聯網（NB-IoT）所開發、支援衛星功能的晶片產品，成功地與商用的同步衛星建立了雙向通訊，為衛星通訊和行動通訊網路整合奠定基礎，實現新一代5G物聯網的整合服務。

聯發科 5G 物聯網

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