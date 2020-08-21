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面板漲價 雙虎Q3有望轉盈
集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處昨（20）日公布8月下旬面板報價，電視面板仍維持續漲走勢。其中，55吋與32吋在8月漲幅可達10%；IT面板價格也緩步向上。面板雙虎友達（2409）及群創可望脫離長達六至七季的虧損，順利轉虧為盈。
友達董事長彭双浪月前在法說會中明確指出，今年第3季景氣能見度相對高許多。加上電視品牌及IT客戶需求強勁，估本季營運表現優於第2季，2020年營運谷底落在首季，且逐季好轉。
群創表示，展望第3季，全球主要國家刺激經濟，加上電視品牌廠為下半年的促銷檔期啟動備貨，TV面板的需求預期提升；在家辦公及遠距教學的趨勢讓顯示器及筆記型電腦等IT產品面板需求持續暢旺；歐美車廠復工及下半年5G手機推出，逐漸帶動中小型面板需求。
TrendForce研究副總邱宇彬表示，目前面板廠幾乎完全掌握電視報價的主導權，8月價格表現仍以8.5代為生產基地的55吋、32吋最為出色，加上43吋的需求強勁，全月漲幅皆可達10%。
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