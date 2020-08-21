聽新聞
test
0:00 / 0:00

面板漲價 雙虎Q3有望轉盈

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處昨（20）日公布8月下旬面板報價，電視面板仍維持續漲走勢。其中，55吋與32吋在8月漲幅可達10%；IT面板價格也緩步向上。面板雙虎友達（2409）及群創可望脫離長達六至七季的虧損，順利轉虧為盈。

友達董事長彭双浪月前在法說會中明確指出，今年第3季景氣能見度相對高許多。加上電視品牌及IT客戶需求強勁，估本季營運表現優於第2季，2020年營運谷底落在首季，且逐季好轉。

群創表示，展望第3季，全球主要國家刺激經濟，加上電視品牌廠為下半年的促銷檔期啟動備貨，TV面板的需求預期提升；在家辦公及遠距教學的趨勢讓顯示器及筆記型電腦等IT產品面板需求持續暢旺；歐美車廠復工及下半年5G手機推出，逐漸帶動中小型面板需求。

TrendForce研究副總邱宇彬表示，目前面板廠幾乎完全掌握電視報價的主導權，8月價格表現仍以8.5代為生產基地的55吋、32吋最為出色，加上43吋的需求強勁，全月漲幅皆可達10%。

電視面板 顯示器 群創

延伸閱讀

電視面板價格續漲 8月55吋與32吋漲幅10%

台股盤中重挫 面板雙虎一度跌逾9%

鴻海Micro LED 追趕三星

群創、榮創助攻鴻海 強化新世代顯示器戰線

相關新聞

宏正看淡Q3 下季回神

資訊及專業影音設備管理方案廠商宏正（6277）昨（20）日舉行線上法說，上半年本業受新冠肺炎疫情影響，出現衰退，宏正表示...

南電獲利 拚季季增

PCB暨載板廠商南電（8046）副總經理呂連瑞昨（20）日在法說會談對載板產業發展、公司營運展望。他說，南電持續發展新技...

惠特估營收 可望落底

LED測試及分選設備製造商惠特（6706）昨（20）日召開法說會，董事長徐秋田表示，受疫情影響，廠商投資腳步減緩，預期營...

宏碁 PC周邊產品熱銷

宏碁（2353）昨（20）日表示，該公司持續優化核心及新事業的發展，在PC本業上推出多項引領產業的創新產品。上半年除了因...

矽力動能強 逆勢漲停

華為禁令重創IC設計，然而外資持續看好矽力-KY（6415）下半年消費性電子及工業類產品成長動能，指出在晶圓產能吃緊下，...

金像電、國產 下檔有撐

台股昨（20）日殺出帶量長黑K，盤面籠罩低迷氛圍，其中，金像電（2368）、國產等均線多頭股雖隨指數走低，然在法人買盤布...

凌陽、凌通 出貨暢旺

IC設計廠凌陽（2401）及子公司凌通昨（20）日同步召開法說會；凌陽受惠於車市逐漸回溫，帶動車用資通訊娛樂系統出貨攀升...

微星 下月秀新系列筆電

微星（2377）發布邀請函，將在9月3日舉行線上虛擬高峰會，預期發表強大新筆電，隨著高階新產品開始出貨，量增價揚下， 可...

盟立迎利多 需求增溫

盟立（2464）董事長暨總裁孫弘昨（20）日表示，受惠於半導體後段封測廠加碼自動化投資，以及宅經濟崛起帶動新物流、面板新...

面板漲價 雙虎Q3有望轉盈

集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處昨（20）日公布8月下旬面板報價，電視面板仍維持續漲走勢。其中，55吋與...

南電軟硬並進 加碼投資

PCB暨載板廠商南電副總經理呂連瑞指出，南電因應市場需求、提升產能。規劃產線上軟硬投資並進，目前載板占銷售比重75%，今...

鴻海旗下富智康 獨家拿下黑莓5G手機訂單

鴻海（2317）集團旗下富智康（FIH）獨家拿下黑莓機5G訂單。黑莓新一代5G手機將交由富智康設計製造，並預定於2021...

熱門新聞

台股盤中重挫逾600點 創今年來最大跌點

台股大崩盤 富邦VIX、台灣50反1衝近百萬張

台股重挫 金管會：兩原因造成

台股下殺416點收12,362 爆3,468億天量

台股暴跌散戶狂搶這檔ETF 爆出12萬多張天量

蘋概三王齊弱 台股大跌逾200點失守月線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。