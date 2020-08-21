PCB暨載板廠商南電（8046）副總經理呂連瑞昨（20）日在法說會談對載板產業發展、公司營運展望。他說，南電持續發展新技術投資，小量打件5奈米載板預定年內或明年初出貨，今年第3季業績目標較第2季顯著季增，公司也希望今年營收、盈餘季季增，持續朝此目標努力。

南電昨受邀舉行法說會，呂連瑞提到，南電首季營運稍微蹲了一下，第2季營運回穩。遠距教學、宅經濟以及5G布建是確定的長期趨勢，帶動需求穩定成長。並表示ABF載板生產難度高，加上5G網通高層板趨勢加速產能去化，「缺貨」情況持續。

外界關注華為風暴對南電的影響，呂連瑞指出，這件事對產業直接關係不大、屬於政治問題，在5月15日美國商務部公布（出口管制）後短期確實受到影響，但已經很快調整過來。

呂連瑞強調，南電注重長期營運，仍然看好全球5G基礎建設需求並擴充產能。

呂連瑞說，南電持續產品高值化，以高階ABF載板、系統級封裝（SiP）載板和高密度連接板（HDI）三大產品線帶動營運表現。

從產品應用別而言，南電第2季在網通應用營收占比最大達到49%，未來幾年會持續放量，主要配合基地台建設。電腦應用配合重量級客戶7奈米所需，營收占比達到18%，還會持續向上提升。

他說，高階穿戴裝置部分，南電配合SiP封裝，未來應用橫跨心律調節器、手機相機模組、和擴增實境（AR）。消費應用則是以數位機上盒、電視、GPU連結的高階遊戲機的占比達21%比較多。

他提到，大陸受新冠病毒疫情影響供應鏈，連包裝外箱都無法正常生產，第2季歐美車廠又停工，汽車板這幾年受5G建設中以及原物料厚銅缺貨干擾，南電轉型發展車用HDI。