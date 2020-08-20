可成目標價 砍到170元

機殼大廠可成（2474）淡出蘋果鏈，瑞信證券等五外資昨（19）日發布看法普遍重申財測，但多數給予負向評價，包括瑞信、野村維持「中立」評等，滙豐、麥格理、大和三家更喊「賣」，最低目標價僅170元。消息衝擊可成昨爆量跌破200元大關，終場大跌9%、收196元。

可成昨多空激戰，開盤在利空重擊下，一舉跳空直逼185.5元跌停價，隨即在多方奧援強拉到平盤附近，但午盤後又湧現賣壓，失守200元整數大關，跌幅擴大到4.8%，收196元。全天共爆出2.79萬張近七年半大量，外資賣超2,835張，投信、自營商則逆勢買超；外資持股比降至52.63%，為近四年新低。

滙豐證券表示，可成賣出大陸泰州廠，未來轉型以筆電、平板為主力，毛利結構可望優化，但由於蘋果收入占可成的營收比重達51%，獲利比重也有26%，一下少了金雞母，未來獲利勢必下滑。