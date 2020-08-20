聽新聞
test
0:00 / 0:00

可成目標價 砍到170元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

機殼大廠可成（2474）淡出蘋果鏈，瑞信證券等五外資昨（19）日發布看法普遍重申財測，但多數給予負向評價，包括瑞信、野村維持「中立」評等，滙豐、麥格理、大和三家更喊「賣」，最低目標價僅170元。消息衝擊可成昨爆量跌破200元大關，終場大跌9%、收196元。

可成昨多空激戰，開盤在利空重擊下，一舉跳空直逼185.5元跌停價，隨即在多方奧援強拉到平盤附近，但午盤後又湧現賣壓，失守200元整數大關，跌幅擴大到4.8%，收196元。全天共爆出2.79萬張近七年半大量，外資賣超2,835張，投信、自營商則逆勢買超；外資持股比降至52.63%，為近四年新低。

滙豐證券表示，可成賣出大陸泰州廠，未來轉型以筆電、平板為主力，毛利結構可望優化，但由於蘋果收入占可成的營收比重達51%，獲利比重也有26%，一下少了金雞母，未來獲利勢必下滑。

可成 外資

延伸閱讀

可成賣泰州廠予陸廠藍思 200元股價關卡失而復得

可成淡出蘋果鏈 三外資喊賣、最低目標價170元

特斯拉報喜 帶旺供應鏈

三大PCB股 目標價調升

相關新聞

鏡頭雙雄 內外資力挺

緯創（3231）、可成相繼淡出蘋果鏈，引發市場對台系蘋概股看法保守，但法人分析，上游蘋概股技術門檻高，短期被紅色供應鏈夾...

宇瞻 導入AI光學檢測

記憶體品牌及模組廠宇瞻（8271）瞄準後疫情市場需求，已在大型藥廠成功導入人工智慧（AI）光學瑕疵辨識系統，以及機關單位...

可成目標價 砍到170元

機殼大廠可成（2474）淡出蘋果鏈，瑞信證券等五外資昨（19）日發布看法普遍重申財測，但多數給予負向評價，包括瑞信、野村...

疫情加速工業自動化 台達電IA帶勁

台達電（2308）機電事業群總經理劉佳容昨（19）日表示，新冠肺炎疫情加速製造業自動化、智慧化升級腳步，加上口罩、防護衣...

7月EPS／喬鼎-0.1元 金像電+0.4元

喬鼎（3057）第2季每股純益0.31元，扭轉前七季虧損，近日股價大漲，昨（19）日應主管機關要求，公布7月自結稅後淨...

訊連攜大咖 攻智慧辨識

軟體商訊連（5203）昨（19）日宣布，與工業電腦廠威強電、半導體零組件通路商大聯大世平集團，及物聯網領導廠英特爾攜手合...

聯發科回測600元關卡 市值兩天蒸發1,207億

美國擴大封殺華為，企圖全面阻斷華為取得商用晶片的管道，多家外資先後調降聯發科（2454）目標價，今(19)日股價開高走低...

股價連重摔2天…立積WiFi 6產品 續供華為機率高

射頻IC廠立積（4968）受到華為議題拖累，今（19）日盤中股價持續重摔跌停。該公司表示，在9月15日前將持續出貨給華為...

外資調降聯發科目標價至720元 估短期股價恐面臨整理

美國擴大封殺華為，企圖全面阻斷華為取得商用晶片的管道，美系外資重申聯發科（2454）加碼評等，但將目標價降至720元，且...

外資保守看待可成售廠 多數喊賣、目標價170～200元

可成（2474）宣布出售中國大陸泰州廠，成交金額14.27億美元（約新台幣428億元），創下兩岸科技業最大現金資產交易案...

繼國巨之後 TPK-KY砸1億美元投資Canoo

繼國巨集團後，觸控面板廠宸鴻TPK-KY（3673）今（19）日早上6點也公告，擬砸下1億美元參與Hennessy Ca...

同欣電 Q3業績將增20％

同欣電（6271）昨（18）日舉行法說會，總經理呂紹萍表示，受惠併購CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗挹注營收，本季...

熱門新聞

朋友借錢買聯發科套牢「720元進場」 他上網問該怎麼救？

記憶體第3季壓力大 南亞科、旺宏、華邦電齊破底

罕見！全家股價平歷史新高紀錄 盤中超車小七

下市風險大！元大原油正2 10月起適用原清算規定

可成淡出蘋果鏈 三外資喊賣、最低目標價170元

股價連重摔2天…立積WiFi 6產品 續供華為機率高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。