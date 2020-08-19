快訊

發願當醫師剛上醫科卻車禍昏迷 南一中楊振杰醒了

法人估華為影響有限 矽力股價回神

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

華為議題讓相關供應鏈近日也受衝擊，電源管理IC廠商矽力（6415）昨日股價遭打落跌停，不過今（19）日早盤有所回神走揚，早盤一度回到1,600元以上價位。

矽力受惠於中國大陸供應鏈去美化與自主化趨勢，業績持續成長。該公司累計前七月合併營收為73.03億元，年增33.4％，上半年每股純益為15.58元。

面對華為議題，法人認為，該公司產品線分散於消費性電子、工控、網通與IT應用等，且客戶群也分散，矽力主要是供應華為5G基地台應用產品，只占其網通應用業務的一小部分業績，所以即使後續對華為不再出貨，也還可對其他客戶出貨，持續搶占5G基礎建設的市場大餅，因此相關事件對該公司整體業績影響的程度應有限。

華為 矽力 網通

延伸閱讀

進一步限縮發展 美國政府將華為旗下38家子公司也納入限制名單

斷貨晶片…美再出重拳封殺華為 衝擊聯發科

中國電信：相信華為會採取措施減少供應鏈影響

美國擴大封殺華為 科技業供應鏈恐陣腳大亂

相關新聞

繼國巨之後 TPK-KY砸1億美元投資Canoo

繼國巨集團後，觸控面板廠宸鴻TPK-KY（3673）今（19）日早上6點也公告，擬砸下1億美元參與Hennessy Ca...

美擴大限制華為／聯發科目標價 外資砍到720

美國擴大限制華為，市場擔憂聯發科供貨華為受阻，繼日前廣發證券率先降評，重量級外資瑞信證券也因應利空，降評聯發科至「中立」...

聯發科盤中發重訊：短期無影響

受美方最新祭出的華為禁令影響，聯發科昨（18）日股價爆量重挫跌停板收市，市值跌破兆元大關。聯發科昨天罕見在盤中發出重大訊...

同欣電 Q3業績將增20％

同欣電（6271）昨（18）日舉行法說會，總經理呂紹萍表示，受惠併購CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗挹注營收，本季...

晶睿揪伴 擴大通路布局

安控大廠晶睿（3454） 昨（18）日宣布，與成創科技及創奇科技結盟，新增新通路產品代理商，擴大台灣市場布局，發揮MIT...

大聯大：正向增長延續

亞太半導體通路龍頭大聯大（3702）昨（18）日舉行法說會，展望下半年景氣，大聯大表示，因新工作型態及商務活動改變，5G...

昇貿 7月每股賺0.03元

昇貿（3305）昨（18）日應主管機關要求，公布7月稅後純益350萬元，年減近81.5%，單月每股純益為0.03元。公司...

可成售泰州廠 法人：未來沒令人振奮的題材

可成出售泰州廠、淡出iPhone機殼供應鏈，引發市場多空論戰。持正面看法的法人認為，蘋果產品毛利愈來愈低，賣廠獲得大量現...

燦坤 搶攻開學季商機

燦坤（2430）開學季推出Intel+Windows 10新機種，搭配宏碁、華碩等品牌產品出擊，目標挹注開學季在電腦類商...

雙A電競產品 歐洲報捷

雙A宏碁（2353）、華碩電競產品再下一城，根據最新市調資料報告，宏碁在奧地利電競電腦上半年以24.4%市占率奪下銷售排...

立隆電轉型 強攻醫療

鋁質電容廠立隆電（2472）昨（18）日舉行法說會，今年疫情延燒，已搶進許多新的醫療客戶供應鏈，且在5G小型基地台也掌握...

聚鼎 規劃子公司上市

保護元件廠聚鼎（6224）昨（18）日舉行法說會，發言人副總經理侯全興表示，受惠於智慧手機、筆電、平板等動能持續，加上車...

熱門新聞

這三家公司沒交財報 11月後恐陸續下市

康友股價暴跌 重傷中部營建、機械業及校長等投資人

台灣疫苗研發新斬獲 國光生高端疫苗飆漲停

強茂MOSFET 成功打入特斯拉供應鏈

美國再度封殺華為 大立光、玉晶光股價跳水

美祭重手封殺華為 這幾檔概念股跌幅逾半根停板

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。