法人估華為影響有限 矽力股價回神
華為議題讓相關供應鏈近日也受衝擊，電源管理IC廠商矽力（6415）昨日股價遭打落跌停，不過今（19）日早盤有所回神走揚，早盤一度回到1,600元以上價位。
矽力受惠於中國大陸供應鏈去美化與自主化趨勢，業績持續成長。該公司累計前七月合併營收為73.03億元，年增33.4％，上半年每股純益為15.58元。
面對華為議題，法人認為，該公司產品線分散於消費性電子、工控、網通與IT應用等，且客戶群也分散，矽力主要是供應華為5G基地台應用產品，只占其網通應用業務的一小部分業績，所以即使後續對華為不再出貨，也還可對其他客戶出貨，持續搶占5G基礎建設的市場大餅，因此相關事件對該公司整體業績影響的程度應有限。
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