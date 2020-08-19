可成售泰州廠 法人：未來沒令人振奮的題材

可成出售泰州廠、淡出iPhone機殼供應鏈，引發市場多空論戰。持正面看法的法人認為，蘋果產品毛利愈來愈低，賣廠獲得大量現金、獲利了結並無不可；持負面看法的法人認為，失去iPhone訂單後，可成不僅營收掉四成，未來也沒有令人振奮的題材吸引投資人的興趣。

可成過去毛利率動輒四、五成，高得令人難以置信，同為iPhone機殼供應商的鴻準，過去幾年平均毛利率僅維持11-20%。但隨蘋果壓低價格與多元供應商，可成與鴻準近6個季度的毛利率都下滑，可成毛利率降到20多%，而鴻準毛利率掉到個位數，蘋果派愈來愈難入口。

統一投顧董事長黎方國指出，在美中競爭下，降低中國產能已是全球供應鏈的趨勢。緯創日前出售組裝廠給立訊即是一例，且不論是陸系還是台系廠商，在中國本地製造的壓力都升高，近期供應鏈也轉進印度、東協等地設廠。

黎方國進一步指出，紅色供應鏈的崛起也是因素之一。蘋果積極扶植大陸廠商，促成新一波價格競爭，壓縮蘋果訂單的毛利，影響台廠獲利。

整體來看，黎方國認為可成在市況仍佳時處分相關公司，短線有處分利益，中長期觀察重點則是轉型計畫或布局方向。

大和資本昨日對可成出具報告，指出可成第2季財報不如預期，持續面臨價格競爭的影響，和碩併鎧勝也將使產業競爭加劇，預期可成明、後年的獲利會因在蘋果鏈比重下滑而降低。