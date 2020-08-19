美擴大限制華為／聯發科目標價 外資砍到720

美國擴大限制華為，市場擔憂聯發科供貨華為受阻，繼日前廣發證券率先降評，重量級外資瑞信證券也因應利空，降評聯發科至「中立」，目標價降至720元；美銀證券同步降目標價至750元。

不過，彭博分析師認為，即使美國宣布進一步封鎖華為取得晶片的管道，導致聯發科9月15日後無法向華為供貨晶片，聯發科2020至2021年營收成長率仍能保持在偏高的二位數區間（16%至19%），主因來自小米、OPPO等華為對手的訂單增加，應能彌補華為退出所產生的缺口。

聯發科昨日開盤即亮燈跌停，雖然盤中多頭奮勇力挺，一度打開跌停並向上拉升，無奈市場賣壓過於龐大，終場仍鎖回跌停價，表現相當弱勢。

隨著美國擴大華為禁令，瑞信隨即反轉看法，將聯發科降評到「中立」，目標價由800元降到720元。美銀雖維持「買進」評等，但目標價由825元降至750元，法人風向漸趨轉變。

瑞信表示，美國禁止第三方企業使用美國科技供貨華為，恐包括聯發科在內所有使用EDA工具的IC設計廠，相關企業取得美國政府許可前，都無法供貨華為。EDA在業界被視為「晶片設計軟體工具」的代名詞。

瑞信認為，一旦美國啟動新限制，沒有任何轉圜，華為手機出貨勢必再下滑，因此調降聯發科今、明年5G手機晶片出貨至4,100萬顆、1.23億顆，此前為4,500萬顆及1.4億顆。聯發科整體手機晶片出貨也從3.89億顆、4.44億顆，降至3.73億顆及3.98億顆。