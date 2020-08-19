聯發科盤中發重訊：短期無影響

受美方最新祭出的華為禁令影響，聯發科昨（18）日股價爆量重挫跌停板收市，市值跌破兆元大關。聯發科昨天罕見在盤中發出重大訊息表示，美方對華為新政策，短期對該公司營運狀況無重大影響，長期則仔細評估中。

聯發科強調，密切關注美國出口管制規則的變化，並諮詢外部法律顧問，即時取得最新規定進行法律分析，以確保相關規則的遵循。

華為相關議題環繞之際，聯發科5G產品布局腳步不停歇，昨日宣布推出最新5G晶片「天璣800U」，採用台積電7奈米製程生產，要持續搶中高階5G手機市場商機。聯發科指出，「天璣800U」處理器採用八核架構設計，包括二個安謀Cortex-A76大核，以及六個安謀Cortex-A55核心。此外，「天璣800U」還搭載安謀Mali-G57 GPU、獨立AI處理器APU。

受美國對華為新政策影響，市場預期聯發科來自華為訂單將大縮減，聯發科昨天以跌停開出後，雖然數次打開跌停，但終場仍不敵賣壓，以跌停價617元收市，並爆出4萬2,331張巨量，為近十年來最大量，單日市值大減1,080億元，跌破兆元大關、降為9,803.2億元，外資大賣8,320張，持股比重由前一日的65.83%降至65.3%。