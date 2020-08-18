比特幣再寫今年新高 板卡廠逆勢上揚

加密貨幣比特幣急速飆漲，再度寫下今年新高，昨（17）日晚上站上1.2萬美元大關後，今（18）日持續上攻，加上輝達（NVIDIA）周一股價大漲逾6%，市值突破3,000億美元，雙重利多帶動台灣板卡廠上攻，技嘉（2376）今日帶頭大漲逾6%，撼訊（6150）、映泰（2399）、微星（2377）、華擎（3515）、承啟（2425）等全線上攻，表現逆勢抗跌。

根據加密貨幣網站Coindesk數據，比特幣昨日晚上突破1.2萬美元價位後，幣值急速飆升，最高來到一比特幣兌12,436.09，今早價格仍穩在高檔，在12,400至12,300區間震盪。

比特幣週一上漲至今年新高，這是繼8月10日比特幣站上1.2萬美元後，再度寫下今年新高，唯上波比特幣在攻上1.2萬美元後，僅曇花一現，一日不到就跌破1.2萬美元關卡。

不過，相比其他主要加密貨幣，比特幣近一周漲幅相對落後，以太幣近一周漲幅近一成，而萊特幣漲幅更達到16%。

市場推測，比特幣重回1萬美元，與近期黃金走勢強勁有關，部分投資者認為，比特幣具有與黃金類似的避險性質，因此在市場震盪時，將推動資金進入比特幣。

此外，台灣板卡廠與輝達關係密切。輝達周一收漲6.7%，收493.48美元，市值達到3,034.9億美元，不僅是美國市值最高的半導體公司，還超越三星電子2,923.9億美。輝達今年以來上漲110%，7月市值已超越英特爾。

輝達上週宣布，將於9月2日舉行GeForce 特別活動，市場看好，執行長黃仁勳將發表代號安培（Ampere）的RTX 30系列，隨著新顯卡面世，有望為板卡廠等下半年營運增添柴火，掀起新一波電競換機潮。

儘管輝達並未公佈新品細節，但市場普遍認為，輝達本次重點就是要揭曉新世代代顯卡，代號安培的RTX 3000系列，而首波新品將以旗艦系列為主，包含RTX 3080、RTX 3080 Ti系列。

法人預估，隨著輝達首波推出RTX 3080、RTX 3080 Ti 系列公版，華碩、微星、技嘉等一線板卡大廠也將跟進推出自家設計版本，並於第三季底、第四季初上市，為下半年營運增添柴火。