上季財報優異＋第3季踩油門 大學光股價創新高

大學光（3218）第2季財報表現亮眼，單季稅後純益1.15億元，創下歷史新高，年增57%，每股純益1.51元。展望第3季為暑假旺季，營運可望更上層樓，激勵大學光今日股價表現，開盤旋即攻上漲停，來到222元，創下歷史新高。

大學光半年報表現犀利，上半年稅後純益2.04億元，年增70％，每股純益2.68元。大學光因成功切入老花眼矯正的新藍海市場，加上導入全飛秒SMILE近視雷射新技術，成功帶動業績成長。公司表示，將持續推動飛秒白內障以及高階人工晶體，加強新式飛秒雷射及高階老花晶體應用，提升手術滿意度，以大幅提升飛秒手術量。

大學光表示，第2季財報主要受惠於雷射手術引進新機台，增加雷射手術的業績，並帶動毛利率來到60%的表現。展望第3季，為營運旺季，7月合併營收來到2億元，年增76.38%，創下歷史新高，8月有機會再締新猷，整體第3季營運動能強勁，法人估將助攻全年營收、獲利衝上歷史新高。