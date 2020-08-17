億光第2季獲利寫3年多新高 股價攻漲停

今年以來多家LED營運逐漸步出谷底，台灣最大LED封裝廠億光（2393）公布第2季財報，單季獲利寫下近3年多單季獲利新高，今（17）日股價受業績表現亮眼激勵，盤中一度攻上漲停價，股價也寫下本波段新高。

受到第2季財報表現亮眼，億光股價今日開盤後一路走高，早盤即攻上漲停板，並鎖住漲停價，並一度有逾6,000張委買張數高掛，今日億光漲停價來到38.8元，股價寫下本波段新高，短線有機會向上挑戰年初股價高點39.7元及40元大關。

億光第2季稅後純益為3.92億元，較上季大幅成長542.6%、也較去年同期增加79％，第2季每股稅後純益為0.88元，累計億光今年上半年稅後純益為4.53億元，較去年同期大幅成長48%，累計上半年每股稅後純益為達1.02元。

億光第2季業績成長，主要是受惠全球疫情在第2季爆發，宅經濟帶動的硬體需求維持高檔，筆電、平板需求增加，也順勢帶動第2季LED背光需求持續升溫，加上歐美國家相繼解封，車廠重啟運作都是推升億光第2季業績成長的重要動能。