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法人看好兩理由 瀚宇博股價創歷史新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
瀚宇博董事長焦佑衡。 記者吳凱中／攝影
瀚宇博董事長焦佑衡。 記者吳凱中／攝影

瀚宇博（5469）今（17）日早盤股價攻高到49.1元，股價創上市以來新高 ；法人說，看好居家辦公及遠距教學市場產品後市，資金轉進這類族群。ASP提升及銅價下滑等因素使得毛利率大幅提升。下半年來看由於WFH需求持續，加上遊戲機換機潮，預期營運也將會維持高檔水準。

瀚宇博第2季在居家辦公及遠距教學等需求帶動 PC/NB 及伺服器相關產品需求暢旺，毛利率也在稼動率提升、板層比結構改變、ASP提升及銅價下滑等因素使得毛利率大幅提升。下半年來看由於WFH需求持續加上遊戲機換機潮預期營運也將會維持高檔水準。

瀚宇博第2季合併營收117.04億元，季增35.23%、年增8.4%；毛利率 22.17%，稅後純益 8.52 億元，季增318.08%，年增68.79%，每股純益 1.61 元。第一金投顧說，主要受惠於大陸復工狀況良好，加上居家辦公、遠距教學等需求帶動 PC/NB、Server 及網通相關產品使得營收大幅成長。獲利方面由於板層比結構改變、ASP 提升及銅價下滑都使得毛利率創近幾季新高水準。

瀚宇博7月營收39.52億元，年增0.6%，由於WFH需求持續使得NB需求持續暢旺，加上遊戲機新品即將推TV、STB開始回溫，以目前能見度來看，8、9月營收都將會維持在高檔水準。

毛利率 營收 瀚宇博

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