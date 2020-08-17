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長華*變更面額新股掛牌 漲停鎖死逾4.6萬張排隊等買

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

長華*（8070）將股票面額由每股10元變更為1元，新股今（17）日掛牌交易，新股上市買賣參考價為每股19 元，早盤跳空以漲停20.9元開出，逾4.6萬張漲停追價買單排隊等著買。

長華*因應股票面額由每股10元變為1元，已進行股票換發作業，8月14日為換發股票基準日，舊股已自8月6日至14日停止買賣，新股自今日恢復上市交易，新股買賣參考價為每股19元，即舊股最後交易日（8月5日）收盤價190 元的10分之1。

長華*每股面額從10元變更為1元後，資本額仍維持6.39億元，但股票流通在外股數變為原本的10倍，從6,387萬9,937股增加為6億3,879萬9,370股，因此包括股價、每股淨值及每股稅後淨利（EPS）變為原先的10分之1，但獲利能力、經營績效及股東權益並不會受到影響。

長華*今年第2季合併營收41.16億元，年增14%；毛利率14%，與前季及去年同期相較持平；歸屬於母公司業主淨利為2.24億元，季增49％，主要是受惠於長科*及易華電子等轉投資事業獲利成長；單季稅後EPS 為3.5元，累計上半年稅後EPS 為5.85元。

長華*表示，時序進入第3季中，預期代理業務持穩，且所有轉投資事業都可望呈現盈餘，將挹注母公司獲利，加上股利收益入帳，有助帶動下半年獲利表現；長華*提醒，將自今年第3季起EPS 和每股淨值都以「新股數」計算。

長華*變更面額新股今日掛牌，早盤跳空以漲停20.9元開出後鎖死，早盤成交量438張，但有逾4.6萬張的漲停買單，排隊等著買。

EPS 易華電

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