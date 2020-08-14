日月光穩坐封測龍頭

經濟日報 / 記者簡永祥／台北報導

集邦科技昨（13）日公布第2季全球封測產業產值統計，日月光半導體以13.79億美元、年增18.9%居冠；艾克爾排名第二；矽品排名第三。

集邦旗下的拓墣產業研究院統計，第2季全球前十大封測業者營收合計達63.25億美元，年增26.6%。其中日月光單季營收13.79億美元，年增18.9%，成長幅度比第1季稍微收斂，但受惠5G通訊與消費性電子的封測需求上升，成長趨勢穩健、穩坐龍頭，市占率21.8%。

艾克爾、矽品、力成及京元電，同樣受惠於終端消費產品、記憶體及5G晶片等封測產能提升，營收年成長率都突破三成；疫情帶來轉單效應，美系設備商將在9月15日後終止對華為產品的製造服務，都讓封測業者在第2季加速出貨，推升營收表現。

集邦統計，第2季全球十大封測業者營收排名依序是日月光、艾克爾、矽品、江蘇長電、力成、天水華天、通富微電、京元電、南茂、頎邦。

封測 營收 矽品

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