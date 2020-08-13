受疫情衝擊 和大第2季每股虧損0.09元

電動車概念股和大工業（1536）受到新冠肺炎北美與歐洲封城影響，第2季出貨大受衝擊，也造成和大工業季虧損2,320萬元，每股稅後虧損0.09元。

和大工業上半年稅後純益1.2億元，較去年同期衰退68.4%，稅股稅後純益0.47元，也較去年同期的1.5元縮減。

和大主要是受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流及物流，僅維持低度工廠運作，致使公司整體營收不如預期，隨著歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，近期和大的營運也已恢復正常。

今年5月時電動車大廠因為封城影響，不只是產線停滯，廠商的供料也因特斯拉無人對應，先運送到特定地點，在解封之後先解決塞爆的料件問題再逐步恢復生產，也因為消化這些料件，供應商的出貨延滯，這也是和大工業第2季虧損的原因之一。