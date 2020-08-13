快訊

廣達林百里：台廠若無「這能力」 只能面對紅色鏈搶單宿命

世界在遭難，中國在慶祝？德對中態度悄然轉變

受疫情衝擊 和大第2季每股虧損0.09元

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

電動車概念股和大工業（1536）受到新冠肺炎北美與歐洲封城影響，第2季出貨大受衝擊，也造成和大工業季虧損2,320萬元，每股稅後虧損0.09元。

和大工業上半年稅後純益1.2億元，較去年同期衰退68.4%，稅股稅後純益0.47元，也較去年同期的1.5元縮減。

和大主要是受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流及物流，僅維持低度工廠運作，致使公司整體營收不如預期，隨著歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，近期和大的營運也已恢復正常。

今年5月時電動車大廠因為封城影響，不只是產線停滯，廠商的供料也因特斯拉無人對應，先運送到特定地點，在解封之後先解決塞爆的料件問題再逐步恢復生產，也因為消化這些料件，供應商的出貨延滯，這也是和大工業第2季虧損的原因之一。

和大 電動車 肺炎

延伸閱讀

消息面多空交雜 蔡鎮村：投資謹慎因應

最低估的特斯拉概念股

科技股回神 台股開漲88點、開在12,758

美股漲逾1%逼近歷史高點　蘋果、特斯拉科技股帶頭衝

相關新聞

鴻海三率三升 Q2獲利增十倍

鴻海昨（12）日舉行法說會，公布第2季稅後純益228.8億元，為近五年同期最佳，季增998%，年增34%，單季毛利率、營...

宅經濟燒 華碩上季EPS 7.2元

受惠宅經濟發威，華碩昨（12）日公布第2季稅後純益53.1億元，季增4.9倍、年增2.1倍，每股純益（EPS）7.2元，...

台股以撐待變 PCB剛起漲？還是超漲？　

高價股進入震盪整理，但季報公布，獲利較預期佳的非電子卻開始輪彈；台股個股依然有順序表現；而台灣出口相當不錯，主要還是拜電子相關產品貢獻，加上護國神山台積電頂住台股拉回壓力，預計電子股整理後仍有一片天...

訊連今年二度實施庫藏股 早盤股價走揚

訊連（5203）昨（12）日宣布，為維護公司信用及股東權益買回庫藏股，今天買回首日股價走揚，早盤一度漲至116.5元，漲幅逾6.8%。本次預定買回期間從今日起到10月12日，預計買回150萬股，占已發行股份的1.77%。

市場派股臨會申請闖關成功 大同開盤奔漲停

經濟部日前准許大同（2371）市場派欣同、新大同負責人林宏信，以《公司法》第174條之4規定召開股東臨時會申請，象徵大同經營權之爭進入第二回合，市場聚焦。消息出爐首日，即便大同今（13）日遭移出MSCI成分股，開盤仍出現大量買盤，激勵大同股價「價量齊揚」，開盤不到半小時爆出萬張大量，盤中一度衝上16.5元漲停。

祥碩入列MSCI成分股 再奪股后寶座

MSCI（明晟）今（13）日公布最新季度調整，台灣指數成分股新增祥碩（5269），祥碩開盤1,820元，上漲115元。股價超過矽力-KY（6415），再奪股后寶座。

大單到？外資曝台積大手筆發債原因！目標價升到530元

台積電（2330）破天花大手筆發債，外資嗅到「不尋常」的味道！里昂證券今（13）日發布的報告指出，台積電大手筆發債，歷來都和擴大資本支出有關，推測是英特爾將外包CPU大單的利多近了！將權王目標價從500元進一步升上530元，追平摩根士丹利樂觀預期的目標價。

外資看鴻海今年營運 先瘦後肥

鴻海昨（12）日召開法說會，外資券商摩根大通搶先唱多，加上子公司工業富聯（FII）獲利大增，外資大買鴻海，激勵鴻家軍跟漲...

鴻海產品組合優化 毛利率喊衝

鴻海董事長劉揚偉昨（12）日在法說會上提到，鴻海持續轉型升級，在產品組合持續優化下，毛利率明年衝刺7%目標，且2025年...

宇瞻訂單能見度 看不清

記憶體模組廠宇瞻（8271）總經理張家騉昨（12）日參加交易所舉辦的法說會表示， 新冠肺炎疫情影響整體市場，導致本季訂單...

仁寶Q2回神 下半年帶勁

仁寶 (2324)在非個人電腦（PC）新產品及教育筆電需求暢旺帶動下，下半年營運優於上半年，利潤率將逐季改善，今年非PC...

祥碩Q2獲利增66％ 每股賺12.27元

高速傳輸介面IC廠祥碩（5269）昨（12）日公告季報，上季因認列投資文曄收益，稅後純益8.23億元，季增66.98%、...

熱門新聞

大單到？外資曝台積大手筆發債原因！目標價升到530元

和碩以每股87.5元收購 鎧勝-KY將下市

GDR暴漲9.93%！五外資看鴻海 高喊BUY

一堆人仍在搶買口罩 為何有人急賣概念股？

力特出售南科廠吸睛 開盤「價量齊揚」奔漲停

市場派股臨會申請闖關成功 大同開盤奔漲停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。