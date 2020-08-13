威潤攜手義隆電子 進軍智慧車聯網

威潤（6465）今（13）日宣布，與義隆電子（2458）將於人工智慧（AI）領域進行合作，共同開發符合未來市場需求的智慧車聯網（Video Telematics）解決方案，意味威潤將進入AIoV（AI+IoV, 智慧車聯網）時代，可望進一步提高雙方競爭優勢。

威潤指出，威潤在衛星定位監控硬體市場累積豐富的開發經驗，於北美、日本更擁有品牌及通路優勢，透過與義隆集團的合作，恰好可以補足公司較為欠缺的AI及影像處理技術。目前雙方正積極推動智慧車聯網（Video Telematics）解決方案的開發，整合義隆帶有AI的行車安全輔助（ADAS）與駕駛行為管理（DMS）技術、及威潤硬體研發經驗，發展符合市場需求的產品，並進一步透過威潤的通路與品牌推廣至商機龐大的北美、日本等高端市場。

義隆集團與威潤表示，雙方基於產品研發、技術互補、資源共享、市場開展等共識展開合作，未來不排除長期策略結盟、擴大雙方合作層次與緊密關係的可能。威潤也透露，將持續與更多合適的策略夥伴締結合作，整合各家廠商的優良技術與資源，研發MIT的智慧車聯網（Video Telematics）解決方案打世界盃。

義隆集團鎖定智慧交通偵測器作為利基市場，已順利開發以360度魚眼鏡頭結合AI影像辨識車流的城市車流解決方案。義隆表示，預估未來三年除了在AI投入的人力資源將超過百人以上，並將持續投資此領域將占總研發費用15%~30%，期許將AI成為公司未來技術發展與成長動能。

威潤看好結合影像處理、AI技術、及衛星定位監控產品的智慧車聯網（Video Telematics）解決方案為未來市場發展趨勢，威潤積極結盟擁有專精技術的優良合作夥伴開發相應解決方案，期能透過資源整合發揮最大綜效，逐步轉型為智慧車聯網（Video Telematics）供應商，搶攻市場商機。