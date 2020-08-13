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可成Q2獲利低於預期 外資調降目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

可成（2474）第2季每股純益3.63元，獲利表現低於預期，累計上半年每股純益8.72元，外資最新報告調降可成目標價，美系外資重申劣於大盤表現評等，目標價下修到191元；亞系外資將評等由持有調降至減碼，目標價調降到170元，且預估股價還有下修空間；可成今（13）日開低走低，盤中跌幅3.65%。

可成第2季受新冠肺炎疫情及客戶新品延後的影響，加上新台幣第2季走勢強勁，衝擊可成獲利表現，單季稅後純益27.66億元，季減29.5%，年增1.4%，每股純益3.63元；可成第2季毛利率22.9%，營業利益率15%，稅後淨利率12.3%。

累計可成累計上半年合併營收401.54億元，年增26%；稅後純益66.89億元，年增51.2%；每股純益8.72元。

美系外資表示，可成第2季在產品組合不佳下，毛利率、營益率、稅前淨利率都較首季低；在鴻海提高鋁金屬機殼市占率的競爭壓力下，下半年獲利率及產品價格恐有壓力，重申劣於大盤表現評等，目標價由200元下修到191元。

亞系外資預估可成今年在iPhone機殼市占恐跌破20%，將評等由原先持有調降至減碼，且下修今明年每股盈餘預估至18.51元、19.38元，降幅19%、18%，目標價由250元調降到170元，同時預估可成股價還有22.4%的下修空間。

可成今日以215.5元開低，一度下滑至210元，盤中跌幅3.88%。

可成 毛利率 鴻海 疫情 營收 iPhone

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