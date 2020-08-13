訊連今年二度實施庫藏股 早盤股價走揚
訊連（5203）昨（12）日宣布，為維護公司信用及股東權益買回庫藏股，今天買回首日股價走揚，早盤一度漲至116.5元，漲幅逾6.8%。本次預定買回期間從今日起到10月12日，預計買回150萬股，占已發行股份的1.77%。
這是訊連三年內第4度實施庫藏股，前三次分別在2017年底至2018年初、2018年底至2019年初，以及今年3月至5月期間。執行率分別為100%、70%、60%。
訊連今年前七月表現亮眼，合併營收達9.34億元，年增16.74%。董事長黃肇雄日前在法說會時表示，訊連近年專注轉型，成績已經慢慢浮現，今年會繼續投入行銷與研發費用，要積極搶下市占，預期未來兩、三年整體營運會有強勁成長。
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