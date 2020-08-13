桂盟剛創歷史天價 遭巨大賣出持股1,671張

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

自行車大廠巨大（9921）昨（12）日發出重大訊息，賣出桂盟（5306）1,671張，獲利近1.4億元。由於桂盟剛創下199元的歷史天價，而巨大不但是桂盟的客戶，也是自行車業領導廠商，趁著腳踏車熱潮時公告賣出幾乎所有持股，引起市場討論。

依據巨大公布的重大訊息，自7月17日至8月12日，總共賣出1,671張，平均價格188元，獲利金額為1.39億元，處分目的為「投資獲利」。此次處分之後，巨大只剩下28張的桂盟。

桂盟將在今日於元富證券舉行法人座談會，預料法人聚焦自行車的產業展望、訂單持續性、以及籌碼面的變化。另外，公司亦公告擬辦理國內發行轉換公司債，上限為10億元。

桂盟受惠於自行車市場需求強勁，上半年每股盈餘（EPS）達4.76元。第2季單季的毛利率衝破50%，創下佳績。7月合併營收5.74億元，年增18.60％，創同期新高。

桂盟 自行車

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