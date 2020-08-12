微星第2季獲利21.01億元 平歷史新高

微星（2377）今（12）日公布第2季稅後純益21.01億元，年增67.37%，季增67.94%，與單季獲利新高，即2018年第1季稅後純益21.07億元相當。微星2020第2季每股純益2.49元，去年同期EPS為1.48元，第1季EPS為1.48元。

微星2020上半年稅後純益33.52億元，年增30.83%，上半年每股純益3.97元，去年同期每股純益為3.03元。

微星2020年7月營收為138.40億元，創單月歷史新高，月增0.44%，年增41.82%，主要是創作者，電競筆電與顯示卡等產品銷售暢旺，隨著第3季旺季來臨，業績有機會再戰單季新高。

微星今年前七個月營收為776.81億元，年增18.79%，創歷年同期新高。微星在6月營收，第2季營收，上半年營收均創下歷史新高之後，7月營收再創單月歷史新高。

微星董事長徐祥之前表示，2020下半年包含英特爾、超微 與輝達都將推出新品，初估至少 10 幾款筆電機種陸續上市，新品單價高，有助提升營收與產品毛利，相關產能也已準備好，樂觀看待第3季旺季效應，有機會營收可以再往上。