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麗豐-KY第2季每股純益3.13元 上半年4.34元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

麗豐-KY（4137）公告半年報，第2季合併營收9.17億元，營業利益率較第1季的20.07％拉升至32.97％，單季稅後淨利達2.48億元，稅後每股純益為3.13元。累計上半年稅後淨利3.44億元，年衰51.68%，每股純益4.34元。

麗豐-KY表示，今年上半年整體產業雖受疫情干擾，但也是搶占美容產業市占率的最好時機，集團針對旗下實體通路包括「克麗緹娜美容連鎖加盟店」、「雅樸麗德醫美抗衰老診所」、「RnD美甲美睫」等進行深化虛實資源整合策略，運用「新美力」電商發揮關鍵角色，另再透過線上直播教學方式，強化人員培訓、精準廣告行銷投放、線上招商等，目前正與中國最大互聯網平台阿里巴巴集團的六大APP合作，進行引流導客計畫、祭出促銷優惠活動等以創造顧客回流的主動性。

麗豐-KY執行長趙承佑表示，後疫情時代的美容保養產業鏈有重新洗牌的現象，集團在疫情挑戰中具有優勢搶占更高市場份額，未來將持續市場訪查、調研包括再生醫學、高端生醫科學等產業先進及高端科技，將持續開發策略性的投資機會，讓集團整體營運多面向、多元化的全方面發展。

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