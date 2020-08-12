敦泰下半年估走高 股價逆勢走揚

IC設計廠敦泰（3545）於昨（11）日召開法說會，公布第2季優於預期的成績，且下半年營運有機會持續走高，今日在大盤早盤跌逾百點的情況下，股價帶量逆勢走揚，盤中漲逾3％。

敦泰第2季業績季減4.9％，但累計前七月合併營收為68.9億元，年增49.9％，上半年每股純益為0.62元，第2季每股純益為0.38元，是近三年高點。

看好在家工作及遠距教學的趨勢持續發酵，會持續推升對平板電腦、NB等產品的需求，加上智慧型手機迎來產業傳統旺季，預期敦泰下半年業績有望持續走高。

同時，在晶圓代工產能方面，雖然市場供應從第2季後半段開始轉緊，但敦泰早已有相關部署，且相關態勢有助於維持該公司產品的平均售價，並提升其觸控與驅動整合IC（IDC）產品的市占率。

在產品布局上，敦泰今年IDC在智慧型手機、平板電腦應用方面的出貨量持續暢旺，另外在車用領域擴展也可望領先對手。至於AMOLED觸控IC方面，由於品牌客戶與面板廠擴大採用該公司方案，預期後續將隨著5G手機及柔性面板興起，相關出貨及市占率將有明顯增長。