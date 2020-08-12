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奇力新 每股賺2.31元

經濟日報 / 記者李孟珊╱台北報導

國巨半年報報喜之際，集團旗下電感大廠奇力新昨（11）日公布第2季財報也相當出色，單季獲利季增近1.3倍、達5.96億元，衝上七季來高點，每股純益2.31元。公司看好，本季手機、筆電用電感接單同步升溫，產能利用率滿載，營運可望延續成長動能。

奇力新上季獲利年增93.6%。上半年營收為81.19 億元，年成長5.2%；營業毛利23.01億元，年增7.9%，毛利率自去年同期的27.52%升至28.34%；稅後純益達8.59億元，年增35.6%，每股純益3.34元。

奇力新昨日同步公告，為活化資產，董事會決議通過授權董事長以不低於帳面餘額的金額，全權處分雲林縣斗六市竹圍子段1110至1111、大埔尾段3815至3817地號，暨121至125、434建號。奇力新並未公布此次資產處份的金額與獲利。

奇力新指出，第2季受新冠肺炎疫情帶動的宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流等需求急速上升，相關應用產品出貨量大幅增加，營收屢創高點，全球廠區擺脫今年第1季疫情衝擊，全面復工並提高產出，以因應市場強大需求。

奇力新為全球第三大電感製造商，該公司日前在法說會上指出，汽車和網通客戶自6月重啟拉貨，筆電本季動能也將延續，加上韓系手機客戶拉貨同步增溫，訂單能見度達10月，看好第3季營運可望延續成長態勢。

奇力新昨天股價漲1元、收103.5元。

奇力新 疫情

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