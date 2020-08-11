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綠電股成台股強勢一族 為何最近走勢那麼猛？

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
節能概念股8月以來表現。記者楊伶雯／製表
節能概念股8月以來表現。記者楊伶雯／製表

政府積極推動綠能政策、太陽能電池及模組價格上漲、加上台積電購買綠電的帶動，成為近期綠電股走揚的三大支撐，法人強調，這一波包括風電、太陽能等節能概念股走勢強勁，是具有基本面上漲的題材，並不是無「基」之彈，成為市場短線聚焦的標的。

太陽能模組廠茂迪（6244）第2季財報轉盈，單季稅後純益1.8億元，每股純益0.51元，是四年來單季每股純益新高，今(11)日以漲停板12.7元作收，拉出連續第2根漲停，股價創近兩年新高。

統計節能概念股8月以來的表現，茂迪8月來漲幅達40.33%，表現最為強勢，另外，大亞、達能、新光鋼、中鋼構、元晶、台玻、華新、國碩、永冠-KY等股也有逾9~26%的漲幅。

證券分析師張陳浩表示，綠電族群包括太陽能及風電等股，在7月間就已發動攻勢，成為強漲指標，分析太陽能上漲的動能，主要有三點，一是政府政策支持，在相關資本支出中包括太陽能及風電的占比最高。

另外就是推升基本面的題材，太陽能供應鏈包括太陽能電池、模組價格上漲，太陽能矽料因供給有限，加上下游矽晶圓產能不斷開出，推升矽料價格大幅上調，張陳浩指出，這部分將帶動基本面的表現。

張陳浩同時點出，綠電族群還有一個大題材，就是台積電大買綠電的帶動；他認為，三大題材支撐下，市場聚焦太陽能及風電股，雖然元晶在漲多之下今日出現跌停，但不代表趨勢就此改變，後續仍要觀察。

張陳浩強調，這一波太陽能等綠電股的漲勢是有基本面的支持，並不是無「基」之彈，短線仍可持續關注，尤其在權值股休息時，低位階具有題材的小型股值得留意。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，整體來看，台股大盤在創高後震盪難免，不過疫情對經濟影響最大的時候應已過，今年第2季為總經指標的谷底，後續數據在逐漸復工之下好轉可期。

另一方面，全球主要央行寬鬆態度堅定，市場資金充沛，加上各國政府也是不遺餘力的以政策救市，對GDP拉動效果預估少則2%，多則可望超過10%，因此後續行情仍可偏多看待。

在投資布局上，朱翡勵表示，科技族群仍是當前布局主流，建議可持續留意半導體、5G、蘋果供應鏈、AI、物聯網等類股表現。

太陽能電池 綠電 風電

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樹電共生！奇美打造綠電、綠樹、綠意共存電廠

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茂迪爆量攻頂 綠電族群業績受關注

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