廣穎第2季轉虧損 股價連續重挫

記憶體模組廠廣穎電通（4973）第2季業績在匯損及全球疫情的二大衝擊下，單季營運出現由盈轉虧，使得上半年每股稅後純益僅小賺0.17元，受到第2季及上半年業績衰退衝擊，近日該股出現股價連續重挫，在昨（10）日吞下跌停板之後，今（11）日盤中再下跌逾6%，盤中低點來到23.7元，股價寫下波段新低。

廣穎第2季營收9.2億元，年增1.4%，營業毛利0.66億元，毛利率7%，第2季稅後虧損4982萬元，每股虧損0.78元，以單季損益來看，第2季相對上季及去年同期都是由盈轉虧。

廣穎累計今年上半年營收達19.71億元，年成長近10%，營業毛利2.66億元，年增3.3%，上半年稅後純益0.11億元，年減60%，上半年每股稅後純益0.17元。

廣穎表示，今年以來雖全球疫情帶動宅經濟發酵，使得電商購物市場持續擴大，廣穎電通於全球電商市場市占率也持續提升；同時，因在家上班、遠距教學、遊戲電競等需求，也帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求暢旺，廣穎電通上半年此兩條產品線銷量年增幅均達雙位數。

不過，廣穎也表示，受疫情影響第2季以來，世界各國通路經濟活動諸多停滯，全球零售端飽受疫情影響，需求不振，導致終端價格下跌，壓縮獲利空間。

此外，該公司也指出，今年以來新台幣持續強升，使得第2季出現匯兌損失。在終端售價疲軟、且出現匯損的雙重因素影響下，營運遭遇逆風。

展望下半年，廣穎電通指出，市場受疫情影響程度仍不明確，但該公司會積極耕耘「工控」、「B2B通路」及「電子商務平台」三大領域，專注了解各國市場的使用者需求，進行產品完整佈局並恪守產品高品質策略，以確保競爭力的提升與實力積累，持續迎接未來多元挑戰。