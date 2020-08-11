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茂迪Q2轉虧為盈 股價攻漲停 創二年新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
太陽能模組廠茂迪第2季財報轉虧為盈，單季每股稅後純益高達0.51元，今日盤中茂迪股價攻上漲停板，並創下近二年股價新高。報系資料照
太陽能模組廠茂迪第2季財報轉虧為盈，單季每股稅後純益高達0.51元，今日盤中茂迪股價攻上漲停板，並創下近二年股價新高。報系資料照

太陽能模組廠茂迪（6244）公布第2季財報，其中，單季稅後純益1.8億元，較上季與去年同期呈現轉虧為盈，單季每股稅後純益高達0.51元，也是四年以來單季每股稅後純益新高，受到營運大幅成長激勵，今（11）日盤中茂迪股價攻上漲停板，並創下近二年股價新高。

今年以來熱經濟持續發酵，不僅因高溫帶動用電量多次創下新高，而用電議題也受到社會關注，政府在積極推動綠能政策下，使得今年多數太陽能模組廠業者都出現明顯成長，其中，茂迪在第2季獲利創下近四年單季新高下，今日早盤股價拉出第2根漲停板，今日漲停價來到12.7元，股價不僅重新回到票面以上，也創下近二年股價新高。

茂迪指出，第2季業績成長主要是受惠電站案場開工，太陽能模組板需求大增，加上轉換效率提高，單位成本持續下降，帶動模組營收占比提高至八成，獲利也較去年同期改善，上半年轉虧為盈。

此外，茂迪第2季也持續活化資產、處分一廠廠房，帶動現金流增加，資金則用於償還銀行貸款，負債比降至 62%，減少利息負擔，至於太陽能電廠業務，茂迪目前共有30個電站以上，開發中的也有20多個，可望穩定貢獻獲利。

茂迪第2季毛利率 15.92%，季增13.99個百分點，年增15.59個百分點，營益率 6.72%，較上季與去年同期轉正，第2季稅後純益為1.83 億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.51 元。

茂迪累計今年上半年營收17.67億元，年減37.14%，毛利率10.01%，較去年同期轉正，營益率-1.87%，上半年稅後純益0.89億元，較去年轉盈，每股稅後純益0.24元。

太陽能電廠 茂迪

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