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上市櫃7月營收 被動元件、PCB、面板月增表現最佳

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導

上市櫃公司7月營收公布至今晚截止，據統計，如以月增率來看，表現最佳的前三大族群分別為被動元件、印刷電路板、面板，依次為18.7%、6.6%、4.4%。

上市櫃公司下半年第一個月的營收表現出爐，儘管受新冠疫情影響，但科技廠商的表現仍相對亮眼，其中被動元件、印刷電路板、面板皆屬零組件產品，在進入傳統旺季的首月，部份廠商的表現甚至較過去還佳。

被動元件族群上月營收年增率 18.7%，居所以族群之冠。族群龍頭國巨（2327）與華新科7月營收報喜。

國巨併購美商基美（KEMET）效益發威，單月營收大增54.4%、達70.1億元，攀上22個月來新高，同時積極提升產品組合，維持獲利成長動能。華新科月增6.2%、達33.6億元，為20個月來高點。

國巨7月營收大幅增加，主要是基美已完整併入合併財報，且中國大陸廠區的復工及產能利用率逐步改善，客戶訂單需求穩健。國巨7月合併營收年增1.07倍；前七個月營收304.96億元，年增25.2%。

華新科受惠居家防疫帶動5G建置和雲端設備需求，推升7月營收達33.6億元，月增6.2%、年增39.3%。近期4G市場回溫，加上5G、WiFi 6等市場起步，LTCC元件需求大增，華新科LTCC產能趨近滿載仍供不應求，已向客戶發出通知，將延長LTCC產品出貨交期，依尺寸不同，最長20周、最快也要等上12周。

印刷電路板上月營收表現較凸出的有臻鼎-KY、泰鼎-KY、南電、健鼎、台虹等。PCB龍頭臻鼎-KY7月營收101.93億元，月增18.4%，年增約8.7%，是歷年同期新高。臻鼎前七月自結合併營收541.95億元，較去年同期增加約4.5%。銅箔基板（FCCL）廠台虹營運也隨客戶成長，7月營收8.52億元，月增17.8%，年增13.7%。

健鼎7月份合併營收約為50.86億元，與去年同期的49.67億元相比，年成長2.4%，與上月的45.79億元相比，月成長率11.1%，為單月歷史次高。健鼎累計今年前七月合併營收為298.14億元，和去年同期的303.1億元相比，年減1.6%。

泰鼎7月營收逾12.7億元，受惠非蘋多元應用在東南亞製造需求成長帶動，創單月新高，月增26.7%，年增9.5%。泰鼎看待今年成長動能有三部分，包含首度切入光電板應用，今年將陸續貢獻業績。

南電7月合併營收33.77億元，續創近年單月高點；月增4.14%，年成長21.67%。法人指出，南電7月營收創近年單月高點。累計今年前七月南電合併營收203.98億元，年增加22.4%。

面板族群上月受惠全球主要國家刺激經濟，及電視品牌廠為下半年的促銷檔期啟動備貨，電視(TV) 面板的需求預期將提升，龍頭友達7月營收達228.97億元、月增5.97%、年增3.89%，為近 10 個月新高，累計今年前七月營收達 1,400.88億元、年減11.79%。群創7月合併營收238億元，月減1.7%，年增15.7%，營收為今年單月次高，累計前七個月合併營收1,410.48億元，年減 1.8%。

營收 4G 華新科

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