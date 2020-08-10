股價破千元！「旭隼」做好冷門科技，躋身台股六千金

台股挑戰1萬3000點，今天（8／7）喜迎第六位股價上千元的千金成員「旭隼科技」。台股六千金之中，除了股王「大立光」這類光學夯股，就是IC設計熱門股，但旭隼這位「新同學」卻是「不斷電系統代工」出身。它，憑什麼晉身千元俱樂部？

今天台股一開盤，旭隼即氣勢如虹，一小時內攻破千元大關、站上1010元，成為台股晉級股價千元俱樂部的第六位成員。

令許多人跌破眼鏡的是，旭隼並非光學、IC設計的熱門股，卻靠著不斷電系統代工，與「股王」大立光同步躋身千元俱樂部。究竟有何魅力？

攤開旭隼財報，近十年營收、毛利率年年成長，EPS更翻了近五倍，從2010年的5.14元提昇到2019年的25.87元。

今年第二季更突破疫情打壓，上半年累計每股純益（EPS）達到14.43元，超越去年同期的11.87元。績優表現，令投資人以行動力挺股價。

不過，UPS不斷電系統，聽起來是個冷門的老科技，旭隼有何獨到之處？

即時生產高速出貨，靠經驗甩開對手

全球前十大UPS品牌中，旭隼就拿到其中四家的代工訂單。此外，更有來自100個國家的300個客戶。

遠遠甩開對手，旭隼靠的是「經驗密集」這一招，把生產流程做到最精。很難想像，一間只做不斷電系統的公司，產品項目竟高達9500個，但出貨卻永遠比對手快，處理複雜的市場需求超級靈活。

不斷電系統的任務，是利用電池、充電器、逆變器搭配其他電子元件，讓如停電、跳電等電力不穩時，讓電器、機具能不受破壞。

「它不是勞力密集、不是資本密集，而是經驗密集產業，」旭隼董事長謝卓明曾如此表示。重視腦力研發是旭隼的特色，總觀四大廠區超過3000名員工，超過一成以上是專業研發人員，謝卓明本人更是資歷超過30年的不斷電系統專家。

原料、型號繁雜，緊盯庫存高速換線

為了適應各類應用、各地電力品質，不斷電系統的應用領域，小至個人裝置，大至半導體儀器、銀行機房都有需求，因而衍伸出各類型號。

而專攻中小型、少量多樣訂單的旭隼，靠著細緻的物料與生產管理能力點石成金，讓小筆訂單也能照樣煉出甜美利潤、收入囊中。

旭隼採取的即時生產（JIT）並非新概念，但擁有9500個不同的不斷電系統產品、穩壓器與逆變器也有1500種，遇上繁雜料號，公司物料管理的能力，更是左右整個生產流程順暢與否的關鍵。

謝卓明靠的是舉辦存貨會議、緊盯成本、庫存量，讓面對五花八門的訂單，還是可以靈活因應多元需求、快速出貨，因此能壓低庫存。

一位券商投顧分析師點出，旭隼的製造能力不用講，而順應需求「高速換線」──亦即在少量生產後轉換生產線的能力，更是他廠難以企及的競爭優勢。

而高速換線的能力，在財報上的存貨週轉天數可見一斑。對比於電源同業的70～100天，旭隼約只要40天，從接單、出貨，只要同業一半時間。

回到經驗二字，謝卓明表示，這是靠不斷檢討才得以達成。

深入觀察過兩岸工廠的研華執行董事何春盛曾說，大陸廠商作風快卻不擅精，生產管理流程超過50種，通常就會選擇放棄。

這正是靠著細緻調控生產的旭隼，能站穩代工腳步的看家本領。

旭隼董事長謝卓明將不斷電系統代工視為「經驗密集產業」。張智傑攝圖／旭隼董事長謝卓明將不斷電系統代工視為「經驗密集產業」。張智傑攝

董座謝卓明，讓客戶信任的軟實力

除了硬實力到家，讓訂單到出貨「快速通關」外，旭隼更有其他讓客戶安心託付的軟實力。

比如謹守份際。1988年，謝卓明先是創立不斷電系統代工廠成達，2001年由飛瑞收購。爾後，美國品牌大廠伊頓2008年收購飛瑞。專精於製造技術的謝卓明，認為一個公司內品牌、代工終難兩全，因此決定二度創業，成立旭隼。

「我們賣的是信任！」儘管身為龍頭代工廠、擁專業製造技術，謝卓明堅持不自創品牌、不與客戶爭利，而是精進製造、賣給客戶信任感。

在旭隼成立之初便策略性入股的上市電源廠全漢企業，既是股東也是旭隼的客戶。提到謝卓明，全漢董事長鄭雅仁頻頻點頭表示：「他（謝）是很容易跟客人站在一起的人」。

鄭雅仁當年與謝卓明洽談入股時，雙方想法一度分歧。豈料下次見面時，謝卓明新準備的一套說法說服了鄭雅仁，「他會達成他的目的，但也讓人很Comfortable（自在）。」

鄭雅仁說，謝卓明除了很有親和力，人格魅力也十分突出，即便是簡報硬梆梆的產品，也能讓人拍案叫絕。再如2013年旭隼上市審議時，議案不久就通過，還剩下兩個多小時，竟引發一眾審議委員的好奇，不斷追問謝卓明的經營心法。

後來也證明鄭雅仁不但沒看走眼，甚至業績也讓他大吃一驚。旭隼2008成立，隔年起就賺錢，「奇怪，你（旭隼）怎麼比我（全漢）好這麼多？」

旭隼擁有強大製造技術，又專攻中小型的特殊定位，也形成了分散的客源，最大的客戶僅占業績約12％，也讓旭隼擁有隱形優勢。

逆轉保守市況，業績股價雙紅

相較於分散的客戶，旭隼的生產基地倒是相當集中於珠三角。對此謝卓明在股東會上喊話，表示旭隼已於去年完成台北、越南廠的建置，期望藉此能爭取更多訂單，而下半年業績能見度雖不明朗，但仍可期待伺服器、雲端等相關需求。

分析師則指出，近期疫情起起伏伏，甚至連有供電不穩的開發中國家，不斷電系統需求可能也都會受到疫情影響而熄火。

儘管連謝卓明自己都認為下半年市況保守，但七月卻又繳出年增20%業績，逆轉保守市況，助股價攻上千元大關。

分析師則提到，旭隼製造能力與成本優勢，國際大廠客戶若在進入新市場，而需代工廠助攻時，旭隼比較能獲得更多大廠釋出的訂單。

低調的謝卓明，曾強調不斷電系統「不是浪頭上的產業」、不是短線題材、不會業績大爆發。

有趣的是，在謝卓明的明確產業定位、強大技術，與順應多元需求靈活生產的加持下，旭隼已經是超級獲利績優股。

再加上國際資金推波助瀾，旭隼股價推升到驚人的千元高點，不知道曾說過「最害怕看到股價漲成一根大紅棒！」的謝卓明，現在是該害怕還是開心？

（作者／毛凱恩 本文出自2020.8.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）