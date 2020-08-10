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跨入長照商機 錸德飆漲停

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

錸德（2349）今（10）日股價在買單拉抬下，盤中股價直奔漲停價6.13元，更是有5,000多張以漲停價排隊買進，錸德股價創波段新高，也帶動同族群的中環（2323）盤中漲幅也有4%。

錸德集團跨入大健康與照護產業，與新竹縣政府在竹北打造「合好一起錸」大樓，推動以社區融合、全齡照護為主軸的在地照護創新社會福利場域。錸德集團董事長葉垂景表示，集團跨入大健康與休閒餐飲產業，從醫療檢測切入，近年拓展到銀髮族照顧、休閒餐飲，新竹的「合好一起錸」是第四個場域，希望未來能陸續做出成績。

錸德集團近年來積極跨領域發展，其中光碟事業營收佔比約30％、面板相關事業（錸寶、安可）佔30％～40％、太陽能事業約佔20％，包括健康照護、半導體製具、醫療及休閒餐飲等其他新事業佔比約10％。

在新事業方面，葉垂景表示，錸德開發出生物光碟和生技晶片，部分產品已用於癌症以及動物健康檢測。銀髮照護也是集團發展大健康事業的一環，「合好一起錸」是錸德集團在銀髮長照的第四個場域，希望透過跨領域整合，在醫療檢測、銀髮照護、觀光休閒餐飲能夠逐漸做出成績來。集團旗下鈺德把陽明山美軍俱樂部改建為「黑膠故事館」餐廳，今年也開始獲利。

錸德集團近期積極致力於企業轉型發展新事業，也著手整合與強化客戶資源，不僅用在新事業開發上，在社會企業的經營上亦有助力。

錸德文教基金會不僅於近年來逐漸投入銀髮照護的拓展，也延續耕耘多年的偏遠山區弱勢學童的援助，這次錸德打造一座創新社會福利場域，這是全台第一座融合三代同堂皆可享有服務，除長輩日常照護、身心障礙者與學童照顧之餘，更考慮青年創業初期所需，在合好大樓3樓更開設了Maker bay共享辦公室空間，開放年輕人進行創業基地申請，提供共享辦公空間鼓勵以樂齡健康產業的創客或推動社會企業創新服務的創業者進駐，挹注集團資源協助新創團隊加速商轉，創造產業連結並提供驗證產品的服務，讓創新思維回饋到社會照顧服務上。

錸德 餐飲 創業

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