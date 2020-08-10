元太7月營運回溫吸買盤 收復短、中期均線

元太（8069）今年7月營運回溫，繳出單月合併營收14億元成績，為今年次高，月增34.7%，年增38.9%，替其股價增添上漲動能，今（10）日帶量走揚，盤中最高一度漲至42.45元，一舉收復短、中期均線，可望終結連三黑小低潮。觀察籌碼面，外資近期扮演主力買盤，截至上周，持股比例回到22.6%，為近三個月高點。

元太今年印刷式彩色電子紙（Kaleido）需求超乎預期，正積極擴產，以求盡快消化在手訂單，日前董事長李政昊預期，目前訂單至少到8、9月才能消化完，到今年底彩色電子紙的產能，增加約十倍，今年資本支出約10億元，較去年8億元成長25%，明年資本支出也約當為此數字。

李政昊說，由於彩色需求緊，影響到黑白電子紙業績，不過影響應只是短暫，整體來看，閱讀器跟非閱讀器去年占比為7：3，現在正往六比四前進，電子書取代紙本還是取代得非常少，短期內要先把兩大產品做得扎實，目標讓業績翻倍成長。