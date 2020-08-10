宏碁盤中股價飆 創22個月來新高點
宏碁（2353）今日盤中股價飆風再起，盤中一度漲幅超過5%以上，盤中一度最高來到每股23.85元，創近22個月以來高點。
該公司在公司高層力挺自家股票、大舉買超後，其股價7月17日起連拉兩天漲停後，股價持續站在2字頭，8月6、7日兩天更在外資接連大舉敲進持股近2.66萬張下，拉抬其股價續挑戰波段高點、最高一度來到22.2元，上週五收在每股21.95元，周漲幅超過8%，股價亦站穩各均線之上。
宏碁第二季營運在受惠疫情帶動的宅經濟、宅娛樂需求下，展現強勁成長力道，除營收季增超過3成、達655.76億元，年增約19%外，營利益率更首度站上3字頭，刷新其歷年單季新高，單季稅後淨利11.95億元、EPS為0.40元，雙雙來到近11個季度以來的高點，獲利表現搶眼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言