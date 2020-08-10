宏碁盤中股價飆 創22個月來新高點

宏碁（2353）今日盤中股價飆風再起，盤中一度漲幅超過5%以上，盤中一度最高來到每股23.85元，創近22個月以來高點。

該公司在公司高層力挺自家股票、大舉買超後，其股價7月17日起連拉兩天漲停後，股價持續站在2字頭，8月6、7日兩天更在外資接連大舉敲進持股近2.66萬張下，拉抬其股價續挑戰波段高點、最高一度來到22.2元，上週五收在每股21.95元，周漲幅超過8%，股價亦站穩各均線之上。

宏碁第二季營運在受惠疫情帶動的宅經濟、宅娛樂需求下，展現強勁成長力道，除營收季增超過3成、達655.76億元，年增約19%外，營利益率更首度站上3字頭，刷新其歷年單季新高，單季稅後淨利11.95億元、EPS為0.40元，雙雙來到近11個季度以來的高點，獲利表現搶眼。