太陽能供應鏈傳漲價 相關概念股齊攻漲停

近日在市場供給面趨於吃緊下，太陽能供應鏈包括，太陽能電池、模組價格出現上漲。根據研調機構EnergyTrend指出，由於太陽能矽料受部分業者檢修，加上新疆地區企業進行復查，整體市場供給吃緊，太陽能電池、模組價格均出現上漲，受此消息激勵，今（10）日開盤太陽能全面轉強，包括茂迪（6244）、太極（4934）及達能（3686）均攻上漲停板。

在原本產業面後市就已看好下，近日傳出市場供給吃緊，進一步帶動價格上漲，使得今年台股太陽能族群股價全面走強，其中，除了茂迪、太極及達能盤中均登上漲停板之外，另外，聯合再生、安集、元晶及國碩盤中股價也都上漲5%至8%，今日太陽能整體股價表現相當強勢。

EnergyTrend表示，太陽能矽料由於供給有限，加上下游矽晶圓產能不斷開出，本周矽料價格大幅上調，中國單、多晶矽料漲幅分別為上漲逾二成及四成之多。電池片與太陽能模組也因銀價上漲，加上上游供應鏈價格調漲，整體售價往上攀升，漲幅最多達22%。

展望後市，EnergyTrend認為，由於現有矽料供給緊張，加上多數矽晶圓新產能將在下半年開出，市場供不應求情形將延續，後市價格看漲。

此外，今年夏天以來氣溫炎熱，太陽能發電表現也很亮眼，晴朗時下午時段太陽能帶來超過240萬瓩的供電能力，發電占比可達6%，相較於去年7月時，太陽能供電能力約180萬瓩、2018年同期時約110萬瓩，太陽能發電量已有大幅提升，足以顯見太陽能裝置量成長，以及在夏季尖峰用電的角色。

而至今年6月底為止，台灣太陽能裝置容量已接近4.8GW，太陽能業者認為，若政府規劃如期達成，今年太陽能的裝置容量可以達到6.5GW，對未來太陽能產業發展及台灣的綠能供電都有正面效應。