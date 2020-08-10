台郡大擴產 搶5G商機

軟板大廠台郡（6269）預定投資200億元的高雄和發園區，新廠一期已進入驗收階段，目標第4季設備進廠，2021年至2022年逐步放量開出。台郡董事長鄭明智表示，台郡「目標是成為5G毫米波模組領航者」，正面看待5G應用升溫，將帶動台郡成長。

台郡是全球主要手機光學鏡頭、無線充電、側邊按鍵、觸控回饋等一線軟板供應商，並在近年積極開拓筆記型電腦、智慧裝置與網通新應用。台郡也是非蘋與蘋果等智慧音箱、資料中心等的軟板供應商。

本季產值估增三成

台郡受惠於產品線擴增與搭上因防疫帶動遠距辦公與教學需求，今年第2季稅後純益達5.24億元，創歷年同期新高，季增42.4%，年增高達118.2%，單季每股純益約1.58元，累計今年上半年後純益8.91億元，年增151%，每股純益2.7元。

台郡看待下半年的旺季需求將帶動營運逐季成長，其中第3季整體產值估季增20%至30%，同時下半年將量產5G的LCP天線。鄭明智對未來營運也已訂下長期的成長與發展計畫。以下是專訪紀要：

問：台郡的擴產投資的應用方向？

答：全球5G毫米波的發展帶來更大成長機會，台郡的發展目標是整合化提供客戶所需模組，這之間會牽涉到雷達、IC設計上多元產業技術整合需求。

由於台郡目前擁有的技術已能實現十層板以上的設計與量產，也讓台郡跟日本Murata（村田製作所）成為唯二供應無膠的產品（免鍍銅）的供應商。

此外，台郡配合客戶需求，規畫的高雄和發新廠總園區占地10公頃，並分一期、二期等建置，一期目標產能開出後挹注高雄廠產能翻倍且專攻LCP為主的產品。

問：台郡如何看在5G應用的機會？

答：看好5G應用前景可期，台郡既有產能足以支應目前市場Sub-6應用手機需求，近期高雄和發新廠在建置逐步到位後，未來將專供LCP為主的產品，切入5G毫米波需求將逐漸成為主流的趨勢。

依據規畫，高雄新廠一期將在2021年至2022年逐步邁向產能全開，一期為四層樓，二期預計2022年動工，二期規模七層樓，一期與二期總投資規模約200億元。

新技術將推高獲利

問：台郡對產業未來發展看法？

答：整體產業大者恆大趨勢明顯，台郡希望替客戶解決問題提供整合服務，因此台郡已是走向多角化與模組化的供應者身分，在技術導向之下，提供客戶專用專廠服務。台郡看好，新技術將持續帶來好的獲利回報，今年台郡新增LCP天線模組應用，有望在終端產品穿戴、平板與筆電率先導入。

問：台郡對未來人才需求的規畫方向？

答：因應產業發展需求，台郡目前新擴增廠區因導入更高設計方式，直接產線員工人數僅先原廠區約四分之一，但工程師與研發人才需求量則大量增加，這是因為台郡更強化系統化能力，並規畫建立研發大樓與人才公寓，因應未來整體5G與下世代通訊的升級應用於汽車、自動駕駛、虛擬實境與擴增實境等所需。