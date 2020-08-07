快訊

金門話怎麼教？給「本土語言教學」的幾個建議

群創7月合併營收237.73億元，創今年單月次高

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

群創光電公布7月自結合併營收238億元，月減1.7%，年增15.7%，營收為今年單月次高，累計前七個月合併營收1410.48 億元，年減1.8%。

群創表示，7月大尺寸合併出貨量共計1,276萬片，較上月增加8.5%；中小尺寸合併出貨量共計2,401萬片，較上月減少15.8%。

群創第2季受惠歐美市場解封、宅經濟產品需求，帶動面板需求、價格回溫，毛利率轉正、達2.8%，終結連續兩季負毛利率走勢，稅後淨損47.81億元，較首季虧損52.69億元收斂，每股淨損0.49元。上半年稅後淨損超過百億元大關，達100.5億元，每股淨損1.04元。

展望第3季，群創預估，大尺寸面板價量齊揚，出貨量估季增7%至9%，產品均價（ASP）季增約5%。隨著大尺寸面板本季價量齊揚，法人估計，第3季轉盈可期。

群創指出，全球主要國家刺激經濟，及電視品牌廠為下半年的促銷檔期啟動備貨，電視(TV) 面板的需求預期將提升；並由於在家辦公及遠距教學的趨勢，顯示器及筆記型電腦等 IT 產品面板需求預期將持續暢旺；隨著歐美車廠的復工以及下半年 5G 手機的推出，將逐漸帶動中小型面板需求。

在新技術、新應用方面，群創、友達均搶攻新世代Mini LED顯示器領域用。群創聚焦公共顯示器（PID）與車載、電視背光應用，陸續推出產品。

大尺寸面板 群創

延伸閱讀

緯穎第2季每股賺12.41元 年增逾3成

緯穎第2季伺服器出貨量創新高 EPS 12.41元

群創7月營收238億元 月減1.7%、年增15.7%

群創7月營收238億元 月減1.7%、年增15.7%

相關新聞

聯電庫藏股執行率52.5% 15年來首度未完成

聯電實施庫藏股今天期滿，實際買回10.5萬張庫藏股，執行率52.5%，這是聯電15年來首度庫藏股未執行完畢

成軍時稼動率曾僅個位數 旭隼磨刀12年擠身千金股

旭隼（6409）今年上市第六年，無懼新冠肺炎疫情，度過首季低谷後，業績逆勢走升，上半年累計每股純益（EPS）14.43元...

六千金股出線！旭隼攻高到漲停突破千元

旭隼（6409）今日股價大漲，攻高到漲停板價1,010元，股價突破千元關卡，台股的第六檔千金股出現。

7月營收／宏達電-56％ 要靠VR突圍

宏達電（2498）昨（6）日公布7月營收2.84億元，下探20年新低點，為今年第二度跌破3億元大關，月減56%、年減35...

7月營收／今國光+58％ 八個月高點

今國光（6209）昨（6）日公布7月合併營收2.83億元，月增58%，為八個月來高點；前七月合併營收為14.76億元，年...

7月營收／群光+2％ 寫同期新紀錄

群光（2385）昨（6）日公布7月合併營收81.95億元，月增2.3%，連五個月創同期新高。

上半年EPS／騰輝3.13元 效率提升

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）昨（6）日公告第2季稅後純益1.14億元，季增6.6%，年減18%，每股純益1.62元。...

上半年EPS／精誠3.31元 寫新紀錄

精誠（6214）昨（6）日董事會通過第2季及上半年財報，上半年合併營收116.23億元，年增12.13%，合併稅後純益8...

上半年EPS／燦坤0.75元 迎開學季

燦坤（2430）公告第2季稅後純益2,945.9萬元，季減69.2%、年增78.4%，每股純益0.18元，營益率2.16...

虹冠電 Q3業績看增20％

虹冠電（3257）董事長蔡高忠昨（6）日在法說會上表示，第3季業績估將季增15%至20%，第4季也樂觀。該公司上半年電源...

群電Q2純益大增四倍

群電（6412）昨（6）日公布第2季稅後純益6.88億元，為單季次高，季增4.15倍，每股純益1.78元，單季毛利率19...

信錦Q2每股賺2.95元 登頂

信錦（1582）受惠遠距辦公、數位學習，以及電競遊戲趨勢帶動客戶回補庫存拉貨需求，昨（6）日公布第2季稅後純益3.6億元...

熱門新聞

兆豐金一張配息1700元 他問有錢不買是不是傻？鄉民狂打臉

康友（6452）自8月10日起改成全額交割

聯電二個月漲61％ 市值3,200億

康友-KY跌停 委賣掛出2.5萬張求售

元大金：台股是有基之彈

六千金股出線！旭隼攻高到漲停突破千元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。