群創7月合併營收237.73億元，創今年單月次高
群創光電公布7月自結合併營收238億元，月減1.7%，年增15.7%，營收為今年單月次高，累計前七個月合併營收1410.48 億元，年減1.8%。
群創表示，7月大尺寸合併出貨量共計1,276萬片，較上月增加8.5%；中小尺寸合併出貨量共計2,401萬片，較上月減少15.8%。
群創第2季受惠歐美市場解封、宅經濟產品需求，帶動面板需求、價格回溫，毛利率轉正、達2.8%，終結連續兩季負毛利率走勢，稅後淨損47.81億元，較首季虧損52.69億元收斂，每股淨損0.49元。上半年稅後淨損超過百億元大關，達100.5億元，每股淨損1.04元。
展望第3季，群創預估，大尺寸面板價量齊揚，出貨量估季增7%至9%，產品均價（ASP）季增約5%。隨著大尺寸面板本季價量齊揚，法人估計，第3季轉盈可期。
群創指出，全球主要國家刺激經濟，及電視品牌廠為下半年的促銷檔期啟動備貨，電視(TV) 面板的需求預期將提升；並由於在家辦公及遠距教學的趨勢，顯示器及筆記型電腦等 IT 產品面板需求預期將持續暢旺；隨著歐美車廠的復工以及下半年 5G 手機的推出，將逐漸帶動中小型面板需求。
在新技術、新應用方面，群創、友達均搶攻新世代Mini LED顯示器領域用。群創聚焦公共顯示器（PID）與車載、電視背光應用，陸續推出產品。
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