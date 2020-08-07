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IDC放量 敦泰7月營收登高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

面板驅動IC廠敦泰（3545）受惠手機觸控與驅動整合IC出貨量大增，7月合併營收12.13億元，月增12.65%、年增48.86%，創單月歷史新高紀錄。法人預估下半年進入出貨旺季，觸控與驅動整合IC持續放量，單季營收逐季成長，有機會挑戰歷史新高。

敦泰受惠於手機客戶強勁拉貨，7月營收改寫新高，累計前7月合併營收68.91億元，年增49.97%。敦泰表示，隨著疫情影響逐步減緩，加上進入產業傳統旺季的正面幫助，推升7月營收表現較6月顯著成長。

7月觸控暨驅動整合IC（IDC）、觸控IC、驅動IC、電容式指紋等產品出貨量，均較6月明顯成長，其中觸控暨驅動整合IC產品線7月出貨量續創單月新高，觸控暨驅動整合IC已占整體營收比重達七成。

法人指出，敦泰去年推出新品分別為 MUX 1:6 FHD、Dual Gate HD逐漸放量，在中高階、中低階市場有不錯成績，產品平均售價維持穩定，另外，內嵌式平板的滲透率持續攀升，對觸控暨驅動整合IC的需求亦持續增加，原預估今年觸控暨驅動整合IC出貨量約達1.8億顆，在上半年已達1億顆之下，下半年手機客戶出貨暢旺，全年出貨量不排除有上修空間。

展望下半年，敦泰表示，除了智慧型手機供應鏈受惠於進入傳統旺季的加持外，包括平板電腦、筆電等應用，今年亦有很好的需求，看好後市營運發展。

觸控 營收 敦泰 IDC

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