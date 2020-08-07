眾達7月營收突破3億元 創歷史新高

眾達科技（4977）公告7月合併營收為新台幣3.11億元，較上月成長7.19%，較去年同期成長57.07%，自今年1月以來都保持月增長趨勢，連續4個月創下歷史新高表現；累計今年1-7月合併營收達17.86億元，較去年同期成長29.50%。

眾達7月合併營收首度突破3億元關卡，係因北美客户網通晶片領導大廠應用在企業儲存區域網路（SAN）的32G光收發模組產品出貨表現呈穩定成長，及其供應超大型數據中心客户的100G單通道光收發模組，已經順利通過認證，並於第二季順利量產後，出貨量持續放大所帶動；此外，日韓5G中長距離單纖雙向25G BIDI光收發模組市場需求同步攀升，也推動7月營收增長。

眾達表示，100G單通道光收發模組主要應用在巨型資料中心（hyperscale data center），終端客戶如亞馬遜、微軟、Google與Facebook等業者，目前光收發模組在資料中心的應用主要可分為用戶與資料中心間互聯、資料中心本身內部互聯及各資料中心之間互聯。未來隨著巨量資料處理中心建置速度加快，將明顯拉動100G單通道光收發模組需求。

眾達進一步表示，5G通訊基礎建設佈建啟動，是推升超高速光收發模組成長另一主要動能，尤其5G通訊是AI人工智慧與物聯網等未來科技生活落實的基礎，未來在依賴頻寬各式新應用不斷推出下，高速光通訊模組產品剛性需求強。

眾達對下半年營運抱持樂觀審慎看法，業績逐季上揚可期，公司亦持續朝挑戰新高積極作準備，其中馬來西亞檳城廠運作順暢，及新竹廠高階雷射封裝產品量產，將有機會陸續實現。