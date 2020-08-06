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全宇7月合併營收1.84億元 年增8.18%

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

專業微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）公告2020年7月合併營收新台幣1.84億元，月增率10.35%，年增率8.18%。

全宇指出，由於大馬境內商業活動自第2季末恢復正常，年初受疫情影響所導致的通路及運輸不便狀況也逐漸排除，全宇營收已連續四個月穩定上揚。而客戶對肥料的採購主要以標案方式進行，上半年受疫情及客戶遞延收貨的影響，2020下半年標案開案時程推遲，預計於8月份可陸續確認下半年度標案取得情形。

全宇指出，儘管農民自2019年起受市場震盪及大環境影響，施用生化複合肥料的意願不若以往，但全宇過去佈局多時的綠色循環經濟、應用於油棕樹以外的其他作物肥料與利基型產品均已開始陸續推廣銷售，有助於公司逐漸改變產品結構並落實多角化經營的目標。

疫情 營收

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