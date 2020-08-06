信錦Q2賺2.95元 創單季新高

顯示器軸承廠信錦（1582）今（6）日公告上季財報，受惠遠距辦公、數位學習及電競遊戲趨勢帶動客戶回補庫存拉貨需求，第2季稅後純益3.6億元，季增175%、年增60%，每股純益2.95元，創掛牌以來單季新高，業績表現亮眼。

信錦上半年營收44億元，年增6%，稅後純益5億元，年增22%，每股純益4.02元，創歷史同期新高。展望下半年，信錦指出，第3季雖有終端銷售與庫存去化等雜音，但預期隨著新機種逐步推出將帶動公司下半年營運逐月加溫。

法人預估，信錦下半年營收可望優於上半年，全年每股純益有機會挑戰上市以來高點。信錦企業為顯示器底座龍頭廠，長期營運表現穩健，公司將持續增加各式電競機種新型顯示器底座開發，提升產品市占率並維持獲利水準。

法人指出，目前信錦正透過策略投資拓展產品線與終端應用，挹注集團合併營收與獲利，提升長期營運動能，期望讓公司的股利在未來5年得以每年複利成長，為股東創造最大利益。

據悉，由於各國封城封國導致各產業供應鏈不順，而品牌廠為供應鏈穩定，訂單正往一級供應商集中，信錦因在Monitor品牌廠市占率高達五成，全球市占達20%，因此成為大者恆大受惠者，也因此降低新冠肺炎的衝擊。