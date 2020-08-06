宏碁桌上型電腦 居楓葉國市占第一

根據最新市調報告，宏碁（2353）在加拿大銷售傳佳績，第2季桌上型電腦以27.6%市佔率維持第一；六月份整體桌機方面以29.7%、直立式桌機以39.7%以及電競桌機以28%市佔率取得多領域冠軍之位。

宏碁表示，疫情席捲全球，各地因居家及遠距等影響，消費端對行動PC、筆電需求激增。然而，根據市調資料指出，全球桌上型電腦第二季出貨量較上一季度衰退6%、年對年減少23%；宏碁在全球各地掌握市場，因應地區性需求推出多元化產品組合，其中桌上型電腦表現出色，第二季全球銷售較上一季成長27%；亦在加拿大市場與合作夥伴保持長期合作關係，提供各式桌機機種以滿足不同類型消費者的多元需求。

華碩（2357）方面，在台灣也傳出捷報，根據知名市調機構統計，華碩電競筆電在台灣不僅穩據銷售龍頭寶座，6月市佔更創下新高，以35%市佔遙遙領先競爭對手。ROG玩家共和國今年請來高爾宣擔任品牌大使，同時與全球知名電音才子Alan Walker跨界合作，為品牌注入了嶄新生命力，成功奠定「潮」電競品牌形象，上半年更因ROG玩家共和國強大的品牌力與居家防疫需求，華碩電競筆電今年上半年出貨較去年同期大幅成長超過五成。