快訊

中藥重金屬超標連環爆！盛唐、九褔遭勒令停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁桌上型電腦 居楓葉國市占第一

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。（本報系資料庫）
宏碁董事長陳俊聖。（本報系資料庫）

根據最新市調報告，宏碁（2353）在加拿大銷售傳佳績，第2季桌上型電腦以27.6%市佔率維持第一；六月份整體桌機方面以29.7%、直立式桌機以39.7%以及電競桌機以28%市佔率取得多領域冠軍之位。

宏碁表示，疫情席捲全球，各地因居家及遠距等影響，消費端對行動PC、筆電需求激增。然而，根據市調資料指出，全球桌上型電腦第二季出貨量較上一季度衰退6%、年對年減少23%；宏碁在全球各地掌握市場，因應地區性需求推出多元化產品組合，其中桌上型電腦表現出色，第二季全球銷售較上一季成長27%；亦在加拿大市場與合作夥伴保持長期合作關係，提供各式桌機機種以滿足不同類型消費者的多元需求。

華碩（2357）方面，在台灣也傳出捷報，根據知名市調機構統計，華碩電競筆電在台灣不僅穩據銷售龍頭寶座，6月市佔更創下新高，以35%市佔遙遙領先競爭對手。ROG玩家共和國今年請來高爾宣擔任品牌大使，同時與全球知名電音才子Alan Walker跨界合作，為品牌注入了嶄新生命力，成功奠定「潮」電競品牌形象，上半年更因ROG玩家共和國強大的品牌力與居家防疫需求，華碩電競筆電今年上半年出貨較去年同期大幅成長超過五成。

電競筆電 華碩 宏碁

延伸閱讀

周三台積電ADR漲1.80% 宏碁GDR飆18.92%

宏碁上季「三率三升」

宅經濟旺到爆 宏碁Q2 EPS 0.4元、季增1.14倍

賣佛珠也賣能量飲料！「PC大咖」宏碁究竟在想什麼？

相關新聞

宏碁桌上型電腦 居楓葉國市占第一

根據最新市調報告，宏碁（2353）在加拿大銷售傳佳績，第2季桌上型電腦以27.6%市佔率維持第一；六月份整體桌機方面以2...

護國神山台積電大跌 該趁便宜趕快買嗎？

Q:外資上周連四天賣超，台積電ADR收跌1.3%，市值一再失守11兆元，寫下天價466.5元後，股價走跌，市值也跟著縮水，短短五天大縮水1.19兆元，未來台積電還可以投資嗎？

群光7月營收81.95億元 連五個月創同期新高

群光（2385）公布7月合併營收81.95億元，為3月以來，連續五個月創同期新高，月增與年增均為2.3%。

最強7月 鴻海營收重返4,000億

全球電子代工龍頭鴻海昨（5）日公布7月合併營收重回4,000億元大關、達4,033.2億元，為歷年同期最佳，月增11.9...

聯電實施庫藏股將屆 股價再漲、市值破3,000億元

聯電（2303）今（6）日盤中股價再創高，明天是公司這次買回庫藏股的最後一天，近兩個月以來的股價漲幅已達六成，市值也突破3,000億元。

PCB紅不讓！台表科、臻鼎目標價喊到195元、170元

PCB利多不斷，繼摩根大通把欣興目標價喊到100元，該券商最新報告又喊進台表科（6278），首次評等「優於大盤」，目標價達195元；此外，野村看好臻鼎-KY獲利表現，也把目標價調高到170元，激勵台表科、臻鼎今雙雙大漲。

6G擬彎道超車 星鏈概念股後市閃金光

特斯拉執行長馬斯克創辦的航太公司Space X，推出「星鏈計畫（Starlink）」，預計發射4.2萬顆低軌衛星，被市場視為是提前掌握6G發展的關鍵，並引爆全球龐大商機，激勵近期台系相關「星鏈概念股」成為市場熱議的焦點。

市場看好動能 亞德客-KY早盤股價創高

氣動元件大廠亞德客-KY今年7月營收創歷史單月次高，今年業績可較業界平均再增10%。亞德客-KY今天早盤走堅，最高來到665元，漲3.1%，盤中一度創歷史新高價。

聯詠上演法說行情 股價創新高

IC設計大廠聯詠（3034）將於今（6）日下午舉行法說會，預計將公布第2季財報，該公司早盤股價先演出法說行情，盤中衝高至322.5元，漲逾6％，股價刷新歷史紀錄。

台積電ADR一度創新高 早盤股價強漲9元

台積電美國存託憑證（ADR）一度攀高至84美元，創歷史新高，激勵台積電今天股價同步走高，早盤一度達新台幣438元，漲9元，漲幅逾2%。

鴻海7月營收同期新高 早盤走高漲2.3%

鴻海7月營收創同期新高，法人估第4季業績可衝單季新高。鴻海今天早盤走堅，最高來到79.7元，漲幅2.3%，市值來到新台幣1.1兆元。

業績佳、除息暖身 大立光股價衝過4,000元大關

大立光（3008）今（6）日開盤股價衝過4,000元股價，開盤價4,130元，並往上攻高到4,200元。

熱門新聞

中美晶、宏捷科重訊待公布 8月6日暫停交易

大立光轉旺 7月營收大增12％

瑞昱 Q2每股賺3.97元

聯電實施庫藏股將屆 股價再漲、市值破3,000億元

將發重訊 宏捷科、中美晶今停牌

大同林郭文艷若再賣股 恐面臨董事自然解任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。