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世界8吋晶圓代工供不應求 盤中股價仍修正半根跌停

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶圓代工廠世界（5347）在法說會釋出下半年8吋晶圓代工供不應求的消息，不過該公司先前股價已先衝高，今(6)日出現修正，盤中一度跌約半根停板。

世界第2季因產能利用率提升，加上新加坡廠業績挹注，單季合併營收為82.27億元，季增4.9％，年增18.9％。由於產品組合改善及成本控制得宜，毛利率33.2％，比首季提升。獲利為14.82億元，比首季與去年同期微增，每股純益為0.9元。

世界累計上半年合併營收為160.7億元，年增16.2％，歸屬母公司業主淨利為29.57億元，年增3.1％，每股純益為1.8元。

展望第3季，世界單季營收可能介於80億至84億元之間，毛利率估計介於32％至34％水準。下半年電源管理IC需求持續成長，大尺寸面板面板驅動IC也會成長，但車用產品持續疲弱。

世界估計，8吋晶圓代工需求持續強勁，但產能沒有太大變化，所以下半年可能呈現供不應求狀態，該公司今年產能將增加15％。其新加坡廠目前月產能3萬片，規劃於明年上半增至4萬片，未來不排除有機會往6萬片邁進。

在世界第2季營收結構中，資料中心與伺服器相關應用的需求強勁，因此電源管理IC相關業績約季增一成，占整體業績比重為57％，大尺寸面板驅動IC的業績則約季增12％，營收比重約為27％，但小尺寸面板驅動IC相關業績則比首季下滑21％，業績占比為7％。

世界的台灣廠與新加坡廠，目前除了車用與MEMS等應用之外，產能利用率皆處於滿載狀態。

晶圓代工廠 大尺寸面板

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