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外資挺瑞昱 喊到520元天價

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
瑞昱帶量攻高。（券商軟體）
瑞昱帶量攻高。（券商軟體）

網通晶片大廠瑞昱（2379）上半年大賺，四外資財測都調升，包括摩根士丹利喊到520元天價，里昂喊到490元，野村調高到460元，瑞信也拉升到450元，另外摩根大通維持440元，助攻瑞昱今爆量大漲。

瑞昱盤中漲幅擴大到6%，最高抵426元，距外資圈喊的440元、甚至「五」字頭目標價都還有不少空間，表現續強可期。

摩根士丹利看好，瑞昱上半年獲利飆升後，WiFi、物聯網、乙太網路三大業務持續爆發，表現進一步提高，特別是WiFi 6商機將快速起飛，預估瑞昱今、明年WiFi產品出貨比重從10%-20%，提高到20%-30%。此外，電視單晶片與真無線耳機（TWS）需求好轉也將熱到2021年。

瑞信證券預期，瑞昱第3季筆電、Chromebook及交換器三面助攻，加上電視晶片、TWS與物聯網需求成長，單季營收將比第2季成長15%，每股純益（EPS）挑戰4.91元，第4季雖會小幅滑落，但全年營收仍大增18%，2020、2021年EPS預估16元、19.25元。

至於野村證券看好，瑞昱WiFi、TWS、乙太網路產品等齊攻，2020-2021年營收分別成長12%、13%，EPS躍升7%、24%。目標價從280元大幅調高到460元。

瑞昱 WiFi

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