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PCB紅不讓！台表科、臻鼎目標價喊到195元、170元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台表科今(6)日大漲。（券商軟體）
台表科今(6)日大漲。（券商軟體）

PCB利多不斷，繼摩根大通把欣興目標價喊到100元，該券商最新報告又喊進台表科（6278），首次評等「優於大盤」，目標價達195元；此外，野村看好臻鼎-KY獲利表現，也把目標價調高到170元，激勵台表科、臻鼎今雙雙大漲。

欣興、華通等PCB股經過5日飆漲，今開高走低，但外資圈很快把目光掃向其他潛力股，台表科早盤飆漲8%，直逼漲停板，臻鼎-KY也翻漲4%，躍居領漲新指標。

摩根大通表示，台表科是全球大型SMT組裝廠，受惠搭上Mini LED大商機，台表科未來數年將啟動爆發式成長，2020〜2022年預估營收複合成長率達31%，營益率增幅更上看52%。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余指出，主要筆電廠將自第4季起導入Mini LED背光模組，多數投資人把Mini LED視為IT產品進階採用OLED的中繼站，忽略最講究性能的顯示產品已大量採用。Mini LED能支援高階HDR是最大優勢，導入後將快速建立龐大的市場。

蔡宗余表示，台表科握有Mini LED巨量轉移的關鍵技術，獲利潛力可觀，預估到2022年，全球IT產品採用Mini LED的滲透率達4%〜5%，台表科營益率將因此提高到40%。並預測台表科2021〜2022年將吃下市場超過六成的份額。

此外，蔡宗余也說，台表科過去從傳統的顯示業務進軍半導體，獲利結構大幅轉變，預估2020〜2022年晶片廠紛紛模組化，及SMT大量採用之下，其半導體收入將複合成長32%，成為Mini LED外的另一大引擎。

摩根大通對台表科今、明、後年每股純益（EPS）預測為7.1元、12.9元、16.6元，目標價一舉喊上195元。

野村證券則基於五理由大幅調高臻鼎財測，包括一、2、3季iPhone 11及SE銷量大幅優於預期，二、臻鼎為iPhone 12量產LCP毫米波產品及OLED顯示器軟板，帶動軟板業務毛利提升，三、年底開始蘋果導入Mini LED也創造實質貢獻，四、iPad和Macbook採用更多mPI／LCP，五、明年下半年新款iPhone也採用更多mPI／LCP天線。對臻鼎今、明、後獲利分別上修19%、16%、19%。

LED 臻鼎

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