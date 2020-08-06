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6G擬彎道超車 星鏈概念股後市閃金光

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
「星鏈計畫（Starlink）」被市場視為是提前掌握6Ｇ發展的關鍵，引爆全球龐大商機，激勵近期台系相關「星鏈概念股」成為市場熱議的焦點。圖為星鏈計畫地面站的碟型天線。圖／星鏈計畫官網
「星鏈計畫（Starlink）」被市場視為是提前掌握6Ｇ發展的關鍵，引爆全球龐大商機，激勵近期台系相關「星鏈概念股」成為市場熱議的焦點。圖為星鏈計畫地面站的碟型天線。圖／星鏈計畫官網

特斯拉執行長馬斯克創辦的航太公司Space X，推出「星鏈計畫（Starlink）」，預計發射4.2萬顆低軌衛星，被市場視為是提前掌握6G發展的關鍵，並引爆全球龐大商機，激勵近期台系相關「星鏈概念股」成為市場熱議的焦點。

事實上，法人指出，台系廠商打入星鏈供應鏈的業者包括：華通（2313）的衛星板、台光電的衛星用銅箔基板、同欣電的衛星收發模組、台揚的低軌衛星用戶（LEO）終端設備、金寶的地面基地台、國巨的被動元件。

此外，還有昇達科的衛星通訊地面接收站、聯德控股-KY的散熱系統、公準的精密沖壓零件、系統電、以及程泰與亞崴的高階五軸加工機。若涵括幾年前精測的航太特規PCB，相關台廠已在星鏈計畫中占有重要的一席之地。

由於美國在5G發展上嚴重落後，為彎道超車搶占先機，擬透過發射大量的低軌衛星，組建全球最大、且無死角的無線網路，因此被市場視為是提前掌握6Ｇ發展的關鍵。馬斯克預期，星鏈計畫未來每年將帶來逾300億美元的收入。

隨著星鏈計畫的開展，全球也開始關注相關受惠股，其中台系業者，近來股價強勢表態，包括華通、台光電等股價大漲小回，不斷創高走揚；台揚今（6）日盤中再創波段反彈新高；亞崴頗有再啟一波多頭攻勢的企圖。

由於星鏈計畫即將展開貝他測試（Beta Test），外資看好星鏈計畫有利相關台廠營運表現，如以華通為例，將貢獻該公司今、明年營收3%、8%，且衛星用HDI產能消耗是一般智慧手機的15至35倍以上，有利於華通的毛利提升。

華通 台光電 航太

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