最強7月 鴻海營收重返4,000億

全球電子代工龍頭鴻海昨（5）日公布7月合併營收重回4,000億元大關、達4,033.2億元，為歷年同期最佳，月增11.9%，年增1.3%，也是今年以來單月新高，營運已擺脫先前新冠肺炎疫情衝擊。本季為傳統旺季，隨著蘋果等客戶新機陸續發表，鴻海業績有望持續增溫。

圖／經濟日報提供

鴻海指出，7月業績恢復月增與年增表現，來自消費電子、雲端網路產品挹注較大。累計今年前七月合併營收達2兆4,614.43億元，受今年首季因新冠肺炎防疫影響生產拖累，仍年減5.9%。

鴻海將在下周三（12日）在新北市土城總部召開法說會，屆時將進一步釋出下半年營運展望。

鴻海董事長劉揚偉已在6月股東常會後受訪時提到，今年第3季初步看來比預期好，相關談話也讓市場解讀，鴻海今年傳統旺季營運仍值得期待。

鴻海表示，7月營收若以四大類產品表現而言，月增率排序為消費性電子產品、電腦終端產品、元件及其他產品、雲端網路產品。

若與去年同期相較，鴻海統計，7月四大產品線以成長幅度排序，依序為雲端網路產品、消費性電子產品、元件及其他產品、電腦終端產品。

從上述數據來看，消費電子產品、雲端網路產品是7月單月業績恢復月增與年增表現的較大動能。

儘管鴻海一項不評論單一客戶或產品訊息，不過，業界認為，鴻海集團按照慣例，配合主要夥伴蘋果已在6月完成新品產線驗證，同時也是sub-6與毫米波機種主力製造夥伴，在全數包辦sub-6機種之下，相對同業而言，較不受外傳部分蘋果新iPhone機種延後開賣的干擾。

同時，業界觀察，從供應鏈備貨順暢之下，由於鴻海包辦新機種七成代工訂單，部分機種先開賣，部分機種延後開賣的趨勢而言，甚至有機會複製當年iPhone X機種的成長模式，營運有機會一路升溫到年底。

另一方面，近期市場持續關注鴻海面對紅色供應鏈指標廠立訊在iPhone製造上的競爭，但相對立訊本益比逾101倍，鴻海本身股價自除息以來仍未填息，本益比僅約11倍左右，但鴻海相對競爭者早已在南亞、南美等地都能生產手機，具有全球規模經濟優勢。

鴻海集團在雲端、網通相關5G基礎建設領域布局多年，今年上半年受惠於企業應用服務需求成長，此領域相對同業則較少被投資者關注。

鴻海昨日股價開高走低，終場以77.9元作收，下跌0.2元。外資由買轉賣，昨天賣超3,732張。